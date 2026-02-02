Salud: En la apertura Legislativa presentaron Programa orientado a acceso gratuito de medicamentos

El gobernador Martín Llaryora presentó un nuevo programa integral de salud orientado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos, optimizar los turnos hospitalarios mediante herramientas digitales y avanzar hacia la telemedicina en todo el territorio provincial.

La iniciativa, denominada MEDICOR, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema público de salud y ampliar derechos en un contexto de fuerte retracción del financiamiento nacional.

El programa busca dar una respuesta directa a una de las principales demandas del sistema sanitario: el acceso oportuno a los medicamentos. “Para una persona a la que se le diagnostica una enfermedad, el medicamento no es un lujo: es una necesidad vital”, sostuvo.

Medicor permitirá, a través de tecnología digital, un acceso simple, desburocratizado y sin demoras a los medicamentos recetados por profesionales de la salud.

El esquema se apoyará en el uso de la receta digital y en la articulación con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y el Consejo Médico de la Provincia, para que los medicamentos puedan retirarse en cualquier farmacia del territorio provincial.

Además, MEDICOR será la plataforma para mejorar la gestión de turnos en los hospitales provinciales, una de las principales demandas de los usuarios del sistema público, y la herramienta clave para llevar la telemedicina a cada rincón de la provincia, ampliando el acceso a consultas y seguimientos médicos, especialmente en el interior.

Cinco nuevos hospitales y más inversiones

En su anuncio, el mandatario recordó que la Provincia se compromete a iniciar la construcción de dos nuevos hospitales: el hospital polivalente de Oliva y el hospital de Villa Carlos Paz, que se sumarán a la red sanitaria provincial.

“Una vez finalizadas estas obras, los cordobeses tendremos uno de los sistemas de atención pública más robustos de la Argentina”, afirmó.

En materia de discapacidad, Llaryora remarcó el impacto del recorte nacional y señaló que Córdoba decidió reforzar las ayudas institucionales.

En ese marco, detalló que durante 2025 se financiaron 460 proyectos de instituciones vinculadas a la discapacidad, con una inversión de 4.700 millones de pesos, de los cuales el 71% corresponde a iniciativas de inclusión laboral.

Para este año, anunció la integración del Fondo de Inclusión para Personas y Organizaciones con Discapacidad, que contará con un presupuesto asignado de 4.500 millones de pesos.

El gobernador también informó que se ampliará la red provincial de salud mental con 10 nuevas sedes y que se firmarán más de 100 convenios con municipios para implementar un programa específico de recuperación de adicciones, con abordaje territorial y articulación local.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno provincial busca consolidar un modelo sanitario con mayor cobertura, equidad territorial y uso intensivo de tecnología, poniendo el foco en el acceso efectivo a la atención y a los tratamientos.