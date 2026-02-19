La TV Pública mostrará al País, el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción

La XXIII edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción llegará a todo el país a través de la transmisión en directo a través de la TV Pública, tras ser incorporada a la propuesta de “Festival País”. La emisión también llegará a través de Canal 12 de Córdoba, ampliando su alcance y proyección.

La inclusión del evento en la grilla nacional representa un impulso significativo para San Francisco, que suma así una nueva plataforma de visibilidad junto a otros encuentros tradicionales del calendario argentino. La difusión nacional no sólo fortalece el posicionamiento del festival, sino que también abre oportunidades para que artistas de San Francisco puedan mostrar su talento ante audiencias de todo el país.

En su oportunidad, el intendente Damián Bernarte destacó que la transmisión nacional contribuirá a consolidar la proyección de San Francisco y permitirá que más personas conozcan la propuesta cultural que combina espectáculos musicales, humor y gastronomía típica. En ese marco, subrayó también el rol de las colectividades, que cada año presentan sus platos tradicionales, costumbres y expresiones culturales, enriqueciendo la identidad local.

A esto hay que agregar que Cadena 3 realizará la transmisión de la noche del sábado mientras que el domingo, en la noche de cuarteto, la transmisión radial estará a cargo de Radio Popular.

Además del impacto cultural, el festival genera un importante movimiento económico en un contexto complejo para el país. Durante el fin de semana, la ciudad se convierte en punto de encuentro regional y recibe visitantes de distintos lugares, lo que dinamiza sectores como el gastronómico, hotelero y comercial.

Con una amplia convocatoria consolidada a lo largo de sus ediciones, el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción se prepara para dar un nuevo paso en su historia, esta vez con alcance nacional.