La Agencia Córdoba Joven formó parte de la 26° edición del Cosquín Rock, que se desarrolló el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, acompañando a miles de jóvenes y asistentes a través de la provisión de agua potable en cinco puestos de hidratación gratuitos.

Durante ambas jornadas del festival, el servicio estuvo a cargo de 100 voluntarios pertenecientes a las organizaciones Cecopar y SALUDARTE, quienes brindaron asistencia permanente al público en cinco de los 14 puntos de hidratación distribuidos en sectores estratégicos del predio.

A lo largo del evento, miles de personas se acercaron a estos espacios para hidratarse, generando además lugares de encuentro, descanso y bienestar en pleno desarrollo del festival de rock más importante del país.

Los puestos funcionaron de manera continua durante las dos jornadas, acompañando la experiencia de quienes participaron del encuentro musical.

El presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, destacó la importancia de sostener estas iniciativas en eventos masivos: “Estar presentes en el Cosquín Rock con puestos de hidratación es una forma concreta de cuidar a los jóvenes y acompañarlas en espacios que son parte de su identidad cultural. Queremos que cada joven pueda disfrutar de estos encuentros de manera segura, con servicios accesibles que prioricen su bienestar”.

Con una grilla extraordinaria, en término de figuras, estilos y diversidad, la edición 2026 del Cosquín Rock brilló una vez más por su combinación de lo mejor de la música, nacional e internacional, con un paisaje imponente.Rock, pop, tango, blues, trap, electrónica, son solo algunos de los estilos que sonaron en sus seis escenarios, de la mano de grandes artistas, como Fito Páez, Lali, Ciro y los Persas, Divididos, Guasones, Estelares, Las Pastillas del Abuelo, Louta, Trueno y Los Caligaris, entre muchísimos otros.

De esta manera, la Agencia Córdoba Joven continúa promoviendo acciones que combinan cuidado, recreación y presencia territorial, acompañando a los jóvenes en eventos masivos y tradicionales de la provincia, fortaleciendo el trabajo conjunto con organizaciones sociales.