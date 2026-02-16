Otra semana de febrero, cargada de agenda cultural de alto impacto

Hasta el 22 de febrero, la Agencia Córdoba Cultura ofrece una agenda que atraviesa el asombro del ilusionismo, el suspenso del séptimo arte y las vanguardias de la música electrónica, la semana se presenta como una oportunidad ideal para que vecinos y turistas conecten con el talento local y las producciones de alto impacto.

La actividad teatral cobra protagonismo el miércoles 18 a las 21 en el Teatro Real, donde Willy Magia presenta su espectáculo «Willy Magia Real» en la Sala Carlos Giménez. Esta propuesta de ilusionismo moderno rompe la cuarta pared al combinar trucos sorprendentes con una dosis de humor e interacción constante. Diseñado como un recorrido mágico ágil y memorable, el show logra despertar la imaginación de espectadores de todas las edades, transformando la velada en una experiencia emocionante donde el público es parte fundamental de cada efecto visual.

El jueves 19 a las 19, la pantalla del Cine Arte Córdoba se sumerge en el terror más intenso con el estreno de «El susurro» (2025), del director Gustavo Hernández. Respaldada por los productores de la exitosa Cuando acecha la maldad, la película narra la desesperada lucha de Lucía por rescatar a su pequeño hermano, secuestrado en una remota casa del bosque. En esta trampa mortal, la protagonista deberá enfrentarse a violentos intrusos y, fundamentalmente, aceptar la oscuridad que corre por su propia sangre, ofreciendo a los amantes del género una pieza cinematográfica de alto impacto y tensión constante.

Para cerrar la semana con una impronta contemporánea, el sábado 21 a las 19 llega Gustavo Sierra al ciclo «Tardes en el Faro», desarrollado en el patio interno del Centro Cultural Córdoba. Con más de dos décadas de trayectoria en la escena electrónica, este reconocido DJ y productor desplegará un set que refleja su técnica refinada e influencias que van desde el minimal house y el deep hasta el glitch y el techno. El evento representa una cita imperdible para disfrutar de una curaduría musical impecable en uno de los espacios arquitectónicos más modernos de la ciudad, con el sello distintivo de uno de los referentes del sonido cordobés.

Lunes 16

A las 21. Temporada Real: Hernán Piquín presenta “Me Verás Volver”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo.

Lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios.

Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor. Hernán Piquín celebra Soda Stereo.

Repone el viernes 20, sábado 21, domingo 22 – 21hs.

Entradas: Platea y Primer piso: $40.000, Segundo piso: $37.000, Tercer piso: $32.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Martes 17

A las 17. Cine: Hagas lo que hagas está mal (Gianni Di Gregorio, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

La vida tranquila de un profesor jubilado —con una buena pensión, amigos y una compañera— se ve alterada cuando su hija llega a su casa, atravesando una crisis matrimonial, acompañada por sus dos hijos indisciplinados.

Entradas: 5000 pesos GRAL, 3500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite a las 21 hs, miércoles 18 y a las 17 y 21hs, Jueves 19 y viernes 20 a las 17hs, Sábado 21 y domingo 22 a las 19 hs.

A las 19. Cine: Los músicos (Grégory Magne, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Astrid Thompson finalmente logra hacer realidad el sueño de su padre: reunir cuatro Stradivarius para un concierto único esperado por los amantes de la música de todo el mundo. Pero Lise, George, Peter y Apolline, los cuatro virtuosos reclutados para la ocasión, no pueden tocar juntos. Las crisis de ego se suceden al ritmo de los ensayos. Sin una solución, Astrid decide ir a buscar al único que, a sus ojos, aún puede salvar el evento: Charlie Beaumont, el compositor de la banda sonora.

Repite miércoles 18 a las 19 hs.

Miércoles 18

A las 18.30. Grabación en vivo del Podcast «Los Fuegos de Sitón»: Narrativas indígenas cordobesas.

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Esta propuesta consiste en la grabación en vivo de un episodio de Los Fuegos de Sitón, podcast producido por el historiador camiare Pablo Reyna. El encuentro busca socializar narrativas indígenas sobre el pasado reciente de Córdoba, entrelazando la rigurosidad histórica con la sensibilidad poética originaria. La presentación contará con la lectura de poesías a cargo de la artista Elisa Sosa y la ambientación sonora en vivo de Martín Tavitián.

Desde una perspectiva crítica, el episodio profundizará en los ejes de la muestra «Un Pueblo de Indios»: la ruptura de los relatos de invisibilización, la continuidad histórica de las familias indígenas desde el siglo XIX hasta hoy y el rol protagónico de las comunidades actuales en la reapropiación de su propia historia.

A las 21. Temporada Real: Willy Magia presenta “Willy Magia Real” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Willy Magia presenta un espectáculo de ilusionismo moderno que combina magia, humor e interacción constante con el público. A través de efectos sorprendentes y momentos de alto impacto visual, el show invita a vivir una experiencia emocionante y cercana. Cada número está pensado para generar asombro, risa y participación activa. Un recorrido mágico que despierta la imaginación y conecta con espectadores de todas las edades. Una propuesta dinámica, ágil y memorable.

Entrada general $15.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Jueves 19

A las 16. Inkógnito Club de Dibujo (BAR)

Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Tres horas de dibujo libre, un encuentro que reúne a dibujantes para compartir un momento en común, crear en compañía y formar comunidad.

Desarrollamos eventos de dibujo en forma itinerante, reunimos a creativos de diferentes sectores como artistas, dibujantes, tatuadores, arquitectos, diseñadores, animadores e ilustradores entre otros, para compartir conocimientos y experiencias. Inkognito se creó a partir de la idea de compartir este ritual, cambiar opiniones y crear en compañía. Somos un espacio de conexión y acción, donde creemos que el dibujo es una forma pensar y donde cada trazo te acerca más hacia tus objetivos. El Club está siendo testigo de una comunidad apasionada y talentosa, con voz propia, y con intenciones de ser percibida tanto a nivel local como global. Con más de 40 eventos organizados y más de 700 participantes. Inkognito es un referente del dibujo en la Ciudad de Córdoba. El abanico de formatos es amplio y apunta a diferentes necesidades del dibujante actual, abarcadas con los Encuentros Clásicos, las Experiencias de dibujo y las Masterclass. El Club lleva el dibujo como bandera y es bienvenido todo aquel que simplemente tenga ganas de crear.

A las 17. Raíz del tiempo de Liliana Menendez. Charla con Jorge Sarsale

Museo Emilio Caraffa – Foyer- Av. Poeta Leopoldo Lugones 411

Jorge Sarsale, dará una charla sobre la muestra “Raiz de tiempo” de Liliana Menendez de la cual es su curador. Sarsale, abordará las diferentes facetas que presenta la exhibición de sala 3 que tienen en común la presencia del dibujo como práctica central y estética. El tiempo y su representación, y la naturaleza, en especial las flores, como representantes del devenir de la vida y sus diferentes ciclos, son algunos de los temas recurrentes que despliega la artista cordobesa en su obra.

Jorge Sarsale es arquitecto, artista visual y curador, nacido en Buenos Aires. Liliana Menéndez es artista plástica e ilustradora de libros, y escribe poesía.

Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: El susurro (Gustavo Hernández, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

De los productores de la aclamada «CUANDO ACECHA LA MALDAD» llega un nuevo viaje al terror más intenso. Lucía y Adrián buscan un nuevo comienzo lejos de la siniestra sombra de su padre y se refugian en una casa remota en el bosque. Pero el lugar se convierte en una trampa mortal cuando Adrián es secuestrado por violentos intrusos. Desesperada, Lucía descubre que la única forma de rescatar a su pequeño hermano es aceptar la oscuridad que corre por la sangre de su familia… una fuerza que, finalmente, despierta.

Espacio INCAA. Entradas: 3000 pesos GRAL, 1500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite viernes 20 a las 19 hs.

A las 20:30. Cine a domicilio: Bajo la Corteza (de Martin Heredia Troncoso, Argentina, 2025)

Reserva Natural 22 Hectáreas – El Quebracho 200, Barrio 3 Cóndores

En el invierno de las sierras cordobesas, César, un humilde trabajador rural vive en una situación económica muy precaria. Buscando mejorar su condición de vida conoce a Zamorano, un empresario inmobiliario con quien comienza una relación laboral prometedora. Zamorano lo pone a prueba, le pide generar un incendio forestal para poder utilizar un terreno para su negocio inmobiliario. Sin medir posibles consecuencias, César descubre lo que es capaz de hacer para cambiar su realidad. Entrada libre y gratuita

A las 21. Cine: Love

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Marianne, médica, y Tor, enfermero, evitan las relaciones. Tras conocerse en un ferry donde Tor busca encuentros casuales, Marianne explora la posibilidad de una intimidad espontánea, cuestionando las normas sociales.

Entradas: 5000 pesos GRAL, 3500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite Viernes 20 a las 21 hs, sábado 21 y domingo 22 a las 17 hs. y 21 hs.

Viernes 20

A las 18.30. Escucha Atenta sesión Cocteau Twins

Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Escucha Atenta propone una experiencia de escucha activa, donde la música ocupa el centro y el tiempo se desacelera. Inspirada en los Jazz Kissa japoneses y en los actuales Listening Bars, la propuesta invita a una atención consciente y compartida, lejos del ruido y la distracción. Los sets —de aproximadamente una hora y media— recorren discografías completas de artistas de culto, cuidadosamente curadas. Si la clave para ser un visionario es ver lo que otros no pueden, entonces los Cocteau Twins definitivamente captaron la idea.

Parque del Museo.

A las 20. Cine a domicilio: Adiós las Lilas (de Hugo Curleto, Argentina, 2025)

Centro vecinal Cabana – Av. 5 de Octubre, Unquillo

A partir de unos videos registrados en un viaje a Las Vegas con su padre y hermanos, el malogrado director de cine Dany Summer junto a una productora de dudosa trayectoria, convencen al afamado actor Jorge Marrale de interpretar a “Chif”, un comerciante ludópata que tras hacer una excursión al Gran Cañón del Colorado en ojotas, pierde la vida al caer por un acantilado. Cuando el excéntrico actor advierte que su personaje no posee una motivación clara en el guión, amenaza con abandonar la película y el proyecto parece naufragar en el intento fallido de Summer por conciliar el idílico mundo de la ficción con el mundo real de su progenitor. Entrada libre y gratuita

A las 21. Temporada Real: Hernán Piquín presenta “Me verás volver”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Hernan Piquín celebra Soda Stereo. En escena: Hernán Piquín, Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel, Zúñiga, Lucio Hernández, Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola. Dramaturgia: Hernán Piquín. Asistencia de dirección y coreografía: Fabricio Miró. Coreografía: Hernán Piquín. Música original: Soda Stereo. Asistente de vestuario: Candela Jauregui. Diseño de escenografía: Hernán Piquín. Diseño de iluminación: Jorge Nievas. Técnico Operador: Mariano Herrera. Fotografía: Ignacio Lunadei. Diseño de arte: Nahuel Lamoglia. Duración: 75 minutos. Edad recomendada: todo público.

Sala Carlos Giménez

Repone sábados 21 y 28; domingo 22; viernes 27; lunes 1 de marzo. Entradas numeradas desde $32.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21.30. Temporada Real: Alejandro Orlando presenta “El oficio más hermoso del mundo”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Juego teatral de gran peso interpretativo, donde el actor cautiva al público con personajes llenos de humor, absurdo, poesía y emoción que, a la vez, son el vehículo perfecto para contar, a corazón abierto, como Ale encontró su vocación de actor y porqué para él “la interpretación” es “El oficio más hermoso del mundo”. Repone el viernes 27 de febrero a las 21:30. Entrada general $25.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 21

A las 19. Gustavo Sierra en Tardes en el Faro

Patio interno del CCC – Av. Poeta Lugones 401

Gustavo Sierra es productor de sonido, DJ y sonidista con más de dos décadas de trayectoria en la escena electrónica de Córdoba. Como DJ, ha dejado su sello en cabinas de todo el país, destacándose por su impecable selección musical y su técnica refinada. A lo largo de su carrera, ha sido influenciado por géneros como minimal house, deep, dub, glitch y techno, desarrollando un estilo único que ha captado la atención de la escena electrónica.

En su faceta como productor, ha lanzado más de ocho discos a nivel mundial desde 2011, además de contar con una vasta experiencia en mezcla y mastering de estudio.

En caso de lluvia se reprograma

Entrada libre y gratuita.

A las 21.30. Temporada Real: Facundo Gambandé presenta “Las Cosas Maravillosas” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida. Repone el sábado 28 de febrero a las 21:30.

Entrada general $25.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 22



A las 18.30. 13.ª edición El Río Suena

Anfiteatro Griego del Parque Costas – Río Cuarto

Se acerca la última fecha del ciclo musical de verano en la costanera de la ciudad de Río Cuarto. El Río Suena, dedicado a la música popular cordobesa, vuelve a reunir a destacados artistas locales y regionales en un entorno distendido, perfecto para disfrutar de la música, las noches de verano y la buena compañía. En esta ocasión se presentarán Fede y La Cubana y Cuarteteala, anticipando lo que será el gran cierre de la temporada estival el próximo 1° de marzo.

A las 18.30. De Música Argentina y Skate Park Rock

Parque del Centro Cívico – Río Cuarto

De Música Argentina celebra la diversidad y la identidad sonora de nuestro país, poniendo en escena géneros tradicionales del folclore y el tango como la zamba, el gato, la chacarera, la cueca y el chamamé, con presentaciones en vivo que combinan música y danza. Una propuesta ideal para disfrutar de nuestras raíces culturales al aire libre y en el marco del verano. En esta fecha se presentarán Emanuel Sánchez y Tata Zalazar.

En paralelo, la pista de skate será escenario de Skate Park Rock, una iniciativa que fusiona rock y expresiones urbanas, creando un punto de encuentro para jóvenes y público en general. En esta oportunidad subirán al escenario Cólera y Crotos Club.

A las 19. Andrea Nazaro en Tardes en el Faro

Patio interno del CCC – Av. Poeta Lugones 401

Andrea Nazaro es DJ y comunicadora con una identidad sonora que combina elegancia, groove y sensibilidad artística. Su recorrido, nutrido por más de una década vinculada a la música y la cultura, le otorga un criterio curatorial sólido a la hora de construir sets con coherencia y narrativa.

En su faceta como DJ explora paisajes sonoros que van desde el downtempo y el organic house hasta el deep house y sonidos globales contemporáneos, siempre con la intención de generar un viaje que conecte lo íntimo y lo colectivo.

Su propuesta se caracteriza por atmósferas envolventes y una selección musical pensada para abrir espacios de encuentro y expansión en la pista.

Entrada libre y gratuita

