Lanzan 2° Edición de Capacitación sobre Comunicación y Gestión de Conflictos

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, y dentro de los lineamientos de “BienCBA: políticas educativas con enfoque de bienestar”, lanzan la segunda edición de la Capacitación: Comunicación y Gestión de Conflictos.

La constante interacción presente en todas las escuelas, hace necesaria la presencia de herramientas, recursos y estrategias que permitan abordar las relaciones interpersonales y favorecer los vínculos entre las personas que la conforman, desde una perspectiva de bienestar.

En este sentido, la capacitación que brinda la Dirección General de Bienestar Educativo tiene como objetivo aportar a la construcción de técnicas y herramientas que propicien la gestión pacífica de conflictos. Se propone el aporte de herramientas que permitan hacer más habitables los vínculos, favoreciendo la escucha activa, la comunicación asertiva, el uso de la palabra, la posibilidad de habilitar la pregunta y la legitimación del/a otro/a, con el objetivo de que todos los miembros de la comunidad educativa se encuentren en mejores condiciones para el desarrollo de su tarea.

Estas herramientas facilitan el desarrollo y la adquisición de habilidades que tienen como finalidad mejorar nuestros vínculos y condiciones de trabajo diarias, generando así procesos relacionales colaborativos en el ámbito educativo.

La capacitación se realizará de manera virtual asincrónica con un encuentro final virtual sincrónico. Los docentes participantes podrán acredita 30hs.

Inscripciones:

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/RedProvincial/Capacitacion/PresentacionWeb.php

El material estará disponible a partir del 22/08, mientas que el encuentro sincrónico virtual se llevará a cabo el 08/09 las16hs.