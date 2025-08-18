Invitan a curso «Educación Financiera en el Aula» para docentes de Escuelas Secundarias

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto con la Fundación Conciencia -en asociación con el banco Supervielle- extiende la invitación a participar del curso “Educación Financiera en el Aula: Aportes para Docentes de Educación Secundaria”.

La propuesta busca facilitar recursos pedagógicos y didácticos para que docentes puedan desarrollar propuestas educativas sobre educación financiera contextualizadas en las escuelas secundarias, promoviendo el desarrollo de competencias en sus estudiantes que favorezcan una ciudadanía económica activa, responsable e informada.

“Con iniciativas como esta reafirmamos el compromiso del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, de ofrecer a nuestras y nuestros docentes herramientas que fortalezcan sus capacidades y enriquezcan su tarea cotidiana. La educación financiera es clave para que nuestras y nuestros jóvenes tomen decisiones informadas y responsables que impacten positivamente en su vida presente y futura”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra., resaltó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Este curso se propone fortalecer el rol del docente como agente multiplicador de estos saberes, brindando herramientas claras, accesibles y contextualizadas, para que puedan ser trabajadas de forma transversal en el aula. La propuesta combina conceptos claves con ejemplos de situaciones reales, materiales digitales interactivos y recursos para la reflexión crítica, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan construir desde jóvenes una relación informada y consciente con el dinero.

“Desde la subdirección de desarrollo curricular consideramos relevante promover la democratización del acceso a la educación financiera en la escuela secundaria, desde una perspectiva transversal y con enfoque ciudadano que amplíe derechos y posibilidades a los y las jóvenes en el contexto actual”, destacó Natalia González, Subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

En el contexto actual, resulta prioritario democratizar el acceso a la educación financiera desde la escuela secundaria, no sólo como un saber técnico, sino como un conocimiento que impacta directamente en la vida cotidiana. Comprender cómo administrar el dinero, planificar gastos, evitar el endeudamiento innecesario y conocer los derechos como consumidores financieros, se vuelve fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

La formación consta de un encuentro sincrónico el 22 de agosto y la realización de actividades asincrónicas en la plataforma web del Banco Supervielle. La inscripción se realiza a partir del 14 de agosto a través de la página web del Ministerio de Educación. Así mismo, las y los participantes recibirán por correo electrónico las indicaciones necesarias para realizar las actividades correspondientes.

Para recibir la acreditación de las 20 horas se deberá presentar el certificado de finalización de la capacitación asincrónica virtual en plataforma web del Banco Supervielle, asistir al encuentro sincrónico virtual y completar las consignas solicitadas en el formulario de certificación.

Por dudas o consultas dirigirse a equipotecnico.ecoyadm@gmail.com