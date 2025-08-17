«Compromiso Alfabetizador»: Educación presentó el ciclo «Matemática en Conexión»

En el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2024–2027 y el Compromiso Alfabetizador Córdoba, el Ministerio de Educación de la Provincia presentó el ciclo formativo “Matemática en Conexión”, una propuesta innovadora destinada a docentes de nivel secundario, orientada a reforzar contenidos fundamentales para el ingreso y permanencia en estudios superiores.

La iniciativa fue presentada el pasado 26 de junio y está disponible para su visualización en el canal de YouTube del Ministerio https://www.youtube.com/live/kNZtUFhOSCQ?si=noB-Ae34aQ_Cwppw.

La propuesta surge en el marco del Consejo de Políticas Educativas y representa una valiosa articulación entre el sistema educativo secundario y las instituciones universitarias, en beneficio de las trayectorias estudiantiles.

Este espacio de formación reúne a especialistas y docentes de destacadas universidades de la provincia:

– Universidad Nacional de Córdoba

– Universidad Nacional de Río Cuarto

– Universidad Nacional de Villa María

– Universidad Provincial de Córdoba

– Instituto Universitario Aeronáutico

– Universidad Tecnológica Nacional (Facultades Regionales Córdoba, Villa María y San Francisco)

A ellos se suman docentes de Matemática de escuelas secundarias, quienes participaron activamente en la elaboración y desarrollo de las propuestas formativas.

El ciclo contempla cinco encuentros virtuales, que se realizarán entre agosto y noviembre a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación: https://www.youtube.com/live/oZnVQ0hg9IU?si=FV7ufCTgoSWz0dGG.

Cada uno estará coordinado de manera conjunta por equipos docentes de ambos niveles y abordará contenidos seleccionados a partir de los diseños curriculares y las actuales revisiones impulsadas por la cartera educativa:

Agosto: miércoles 13/08 primer micro capacitación destinada a presentar una secuencia didáctica sobre Expresiones algebraicas.

primer micro capacitación destinada a presentar una secuencia didáctica sobre Septiembre: segundo encuentro para trabajar Conjuntos numéricos y sucesiones .

. Octubre: tercera capacitación sobre Funciones trigonométricas y un cuarto encuentro para abordaje específico de Trigonometría .

y un cuarto encuentro para abordaje específico de . Noviembre: cierre con un encuentro sobre Funciones logarítmicas y exponenciales.

En complemento, a partir de agosto estarán disponibles en la página oficial del Ministerio 18 secuencias pedagógicas, pensadas para su implementación en el último año de la secundaria y en espacios de ingreso universitario.

Cada encuentro tendrá una duración estimada de una hora, se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Ministerio, y estará abierto a todos los interesados sin necesidad de inscripción previa. Aquellos que deseen obtener acreditación con puntaje docente deberán cumplir con los requisitos establecidos de asistencia y evaluación.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el alcance de la propuesta: “Queremos acompañar con acciones concretas las trayectorias de nuestros estudiantes en un momento clave como es el ingreso a la universidad. Esta propuesta conjunta con las universidades busca tender puentes pedagógicos, fortalecer saberes fundamentales y compartir enfoques entre los docentes de ambos niveles.”