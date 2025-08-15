Expectativa por nueva edición de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes en Innovación

El jueves 28 de agosto se desarrollará, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, la instancia escolar/institucional de la 57° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2025, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba.

La jornada será un espacio abierto a la comunidad para socializar proyectos, finalizados o en desarrollo, que se llevan adelante en las escuelas.

Además de valorar cada presentación, la feria constituye una oportunidad para fortalecer las prioridades educativas de la provincia a través del Programa Transformar@Cba, potenciando el compromiso con la alfabetización y la innovación pedagógica.

En lo que va del año, más de 3.500 docentes, directivos y supervisores participaron en instancias de formación específicas; más de 8.000 asistieron a jornadas presenciales y virtuales, y se brindaron más de 600 respuestas a consultas técnicas.

Actualmente, cerca de 300 docentes e investigadores se capacitan como evaluadores para las instancias departamentales, regionales y provincial.

En 2025, como novedad, las universidades de Córdoba se sumarán a las actividades feriales y tendrán un espacio destacado en la instancia provincial, que se realizará el 23 de septiembre en Córdoba Capital, para presentar y compartir proyectos educativos.

Sobre la importancia de la jornada a realizarse, Pedro Dellarossa, ministro de Producción e Innovación Tecnológica, destacó: “En la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación impulsamos vocaciones científicas y fortalecemos la producción de conocimientos, consolidando a Córdoba como referente de innovación y desarrollo”.

A la vez, el titular del Ministerio de Educación, Horacio Ferreyra, valoró: “Cada proyecto que se presenta en la feria es una oportunidad para que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes con sentido, participen activamente de su comunidad y fortalezcan trayectorias educativas continuas y completas. Esta es la escuela posible que queremos seguir construyendo en Córdoba”.

Esta propuesta, en línea con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y La Escuela Posible, reafirma el compromiso de Córdoba con aprendizajes significativos, la participación comunitaria y el desarrollo de trayectorias educativas continuas y completas para todos y todas.

Registro de proyectos

El registro de proyectos para la muestra escolar permanecerá abierto hasta el 20 de agosto a las 23:59 h en el siguiente enlace: bit.ly/feria-escolar-2025.

Cada docente asesor deberá completar el formulario con aval institucional. Durante la muestra, las instituciones podrán seleccionar, de manera voluntaria, un proyecto para continuar en la etapa departamental/regional.

Al momento, ya se han registrado más de 2.000 trabajos, lo que refleja el compromiso y la creatividad de nuestras escuelas.

Para más información, materiales de consulta y orientaciones para la participación, se puede visitar el sitio web oficial de la feria: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/57-feria-de-CTAMeI.php o escribir a los correos: feriacs.cba.2024@gmail.com y feriacienciascba@gmail.com.