Pusieron en marcha acciones para la promoción de buenos tratos, convivencia y prevención de violencia en Escuelas

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Bienestar Educativo (DGBE), ha puesto en marcha una serie de acciones para reforzar la promoción de los buenos tratos, la convivencia y la prevención de situaciones de violencia en las escuelas de Córdoba. Este plan, que se intensificará durante el segundo semestre de 2025, busca generar entornos de cuidado y bienestar para toda la comunidad educativa.

Durante la primera mitad del año, el Ministerio realizó una intensa labor que incluyó las Jornadas “Convivencia, cuidados y Bienestar Digital”, en las que participaron más de 1200 estudiantes y 300 docentes de nivel secundario en Córdoba Capital. Además, 3.600 estudiantes y docentes de los niveles primario y secundario asistieron a talleres presenciales sobre la dimensión socio-afectiva y el abordaje de situaciones de violencia.

La labor de la cartera educativa también se extendió a plataformas digitales. Se registraron 28 mil visualizaciones en el canal de YouTube del Ministerio de Educación de las Jornadas Pedagógicas sobre la dimensión socioafectiva, con más de 3500 docentes conectados en vivo.

Se llevaron a cabo 10 ateneos en el interior provincial, con 3713 participantes, para abordar temas de violencia, vulneración de derechos y trayectorias escolares. Como material de apoyo, se elaboraron los documentos “La dimensión socio afectiva en la escuela” y “Construyendo ciudadanía responsable en entornos digitales”, disponibles para toda la comunidad educativa.

Además, la institución reafirma su compromiso con la construcción de acuerdos escolares de convivencia, considerados prioritarios para la prevención de conductas discriminatorias y de bullying. El objetivo es completar el proceso de actualización de estos acuerdos en todas las escuelas de la provincia durante 2025.

A través de programas como el 0800 Escucha y Orientación Educativa, Convivencia Escolar y buen trato, Educación Sexual Integral y el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo (EPAE), se intervino en más de 1355 situaciones emergentes, garantizando la protección de los estudiantes y el bienestar institucional.

A partir de agosto, se potencian las acciones con la realización de 45 Jornadas provinciales sobre el abordaje institucional de situaciones de violencia, talleres para docentes y estudiantes sobre la prevención del bullying y el uso responsable de pantallas, y el lanzamiento del curso “El bullying en la escuela: construyendo estrategias entre todos” para 600 docentes. Estas iniciativas culminarán con la inclusión de la convivencia y la prevención del bullying en el II Foro Provincial de Estudiantes.

Video de Bullying y Buen trato

Por su parte, el ministro Horacio Ferreyra expresó: “Es fundamental prevenir el acoso escolar “bullying” desde una mirada integral, enfatizando que cada gesto de respeto construye vínculos más sanos en la escuela. Como también es necesario seguir promoviendo el uso responsable de las pantallas y la convivencia, siendo una responsabilidad compartida que debemos garantizar”. Además, destacó el rol clave de las y los docentes en este compromiso.

La Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, a cargo de Claudia Maine, destacó la importancia de estas políticas. “El bullying escolar (acoso escolar) es un problema serio que puede afectar el bienestar de los estudiantes y como corolario impedir los aprendizajes. Es por esto que con el compromiso de toda la comunidad educativa (docentes, familias y estudiantes) debemos enfrentarlo a partir de la capacitación, concientización y sensibilización que promuevan la empatía, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la comunicación asertiva, y la intervención rápida y justa para generar así un entramado que haga frente al avance de este fenómeno social que amerita una respuesta comunitaria, educativa y preventiva.”

Video de Claudia Maine

VÍAS DE COMUNICACIÓN

0800 7772738 “Escucha y Orientación Educativa”

Subdirección de Acompañamiento Institucional: subdireccionainstitucional@gmail.com

Programa Convivencia Escolar y Buen Trato

Teléfono: 0351- 4462400 (Int) 2514

Dirección: Santa Rosa 751 – 1º Piso – Córdoba Capital

Correo: convivenciaybuentrato@cba.gov.ar

Programa Educación Sexual Integral

Teléfono: 0351 – 4462400 int. 2503

Correo electrónico: programaesicordoba@me.cba.gov.ar

Blog: http://www.programaesicordoba.blogspot.com.ar/

Dirección: Santa Rosa 751 – 1º Piso – Córdoba Capital

Subdirección de Promoción y Protección de Trayectorias Educativas

subdirtrayectoriaseducativas@gmail.com

Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo (EPAE)

Teléfono: 0351 – 4462400 int. 2614

Correo electrónico: equipocoordinador.epae@me.cba.gov.ar