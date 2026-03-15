Lanzaron Programa «La Huerta en Tu Hogar». Inscripciones hasta el 5 de abril

Recientemente el Gobierno de Córdoba lanzó el Programa La Huerta en Tu Hogar. Es la «Unica inscripción anual ingresando al Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2*, los participantes podrán acceder a *kits de semillas* para las dos temporadas de siembra: otoño–invierno y primavera–verano».

Podés acceder a traves de este link https://registroagropecuario.cba.gov.ar/

Las inscripciones pueden realizarse en tres modalidades:

*Familiar individual* (un kit por individuo)

*Colectiva* para organizaciones o grupos (un persona solicita a nombre de varios individuos un kit por persona)

*Comunitaria* para una huertas compartida por varias familias, instituciones, establecimeintos educativos, cooperativas, etc.)

*Las inscripciones son hasta el 5 de abril*.

Consultas: Teléfono: (0351) 4342143 Int. 6249 // Celular 351 3453333