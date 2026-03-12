Se conoció relevamiento: «Agregado de Valor Agropecuario en Córdoba»

El informe “Agregado de valor agropecuario en Córdoba”, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, analiza el estado actual del agregado de valor en el sector agropecuario provincial, con foco en tres actividades estratégicas: agricultura, ganadería bovina y producción porcina. El estudio se basa en un relevamiento cualitativo y exploratorio, a partir de entrevistas a productores de distintas escalas y regiones, y aporta elementos para caracterizar la situación del sector y sus posibilidades de transformación.

La caracterización inicial muestra a Córdoba como una de las principales provincias productoras del país. Es referente nacional en maíz y maní, ocupa el segundo lugar en soja y leche, y el tercero en trigo y stock bovino. Estos volúmenes consolidan su perfil exportador y, al mismo tiempo, configuran una base productiva relevante para avanzar en procesos de agregado de valor en origen, con impacto en el entramado productivo y la economía regional.

Integración productiva como estrategia de valor

El diagnóstico identifica una predisposición de los productores a avanzar en estrategias de agregado de valor, ya sea a través de la integración vertical y horizontal, la diversificación de destinos comerciales o la incorporación de nuevas prácticas productivas. En este marco, la integración entre agricultura y ganadería aparece como uno de los mecanismos más extendidos.

Según el informe, el uso de cultivos para alimentación animal y la reutilización de subproductos o efluentes para mejorar rendimientos agronómicos permiten agregar valor al grano, reducir costos de alimentación y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Estas prácticas, señaladas por los productores entrevistados, muestran cómo la articulación entre actividades puede generar mejoras económicas y productivas dentro de los propios establecimientos.

Tecnología y economía circular para potenciar la producción

El estudio también destaca una alta predisposición a la adopción de tecnologías en el sector agropecuario cordobés. Entre las herramientas más difundidas se encuentran la agricultura de precisión, la siembra directa, el análisis de suelos, los sistemas digitales de gestión productiva, la trazabilidad animal, la genética avanzada y las certificaciones ambientales y de calidad. Estas tecnologías permiten optimizar el uso de insumos, mejorar la eficiencia productiva y acceder a mercados con mayores exigencias.

En paralelo, el informe señala el crecimiento de iniciativas vinculadas a la economía circular, como biodigestores, biogás, bioetanol y reutilización de efluentes. Estas experiencias posibilitan el aprovechamiento de subproductos, la reducción de costos energéticos, la generación de energía y la producción de fertilizantes, contribuyendo tanto al agregado de valor como a la sustentabilidad de los sistemas productivos.

En términos generales, el informe concluye que Córdoba cuenta con un entramado agropecuario robusto y diverso, con un potencial significativo para transformar su producción primaria en bienes de mayor valor. El desafío identificado es avanzar en procesos de innovación e integración que permitan consolidar el agregado de valor en origen y fortalecer un modelo de desarrollo territorial que potencie la competitividad y la generación de empleo en la provincia.

Hacé click para descargar el informe completo: INFORME FADA (https://drive.google.com/file/d/1hZWc-Rd6b70ov4p90-kWM4eaOB0Us1-8/view )