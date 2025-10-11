Lanzaron temporada de Verano 2025-2026 de Córdoba

En un evento realizado en el Parque del Chateau, el gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación oficial de la temporada de verano 2025-2026 de Córdoba, consolidando a la provincia como uno de los destinos más elegidos en el país.

En ese marco el mandatario indicó que este lanzamiento renueva la posibilidad de presentar nuevos productos y también “reforzar los lugares turísticos hermosos que tiene la provincia que la consolida como el primer destino turístico de la Argentina”.

Asimismo, resaltó que esta sinergia es posible gracias al trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público.

En la jornada, la Agencia Córdoba Turismo dio a conocer su nueva campaña de promoción “Verano Córdoba 2025/2026”, una iniciativa que pone en valor la identidad, diversidad y hospitalidad cordobesa, e incluye una amplia grilla de actividades que abarca fiestas y festivales, la Ruta del Motorhome, el Camino de Brochero, mejoras en la conectividad y múltiples experiencias turísticas.

Sobre la oferta turística en la provincia, Llaryora enfatizó sobre la importancia en infraestructura para Córdoba. “Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar. Entonces la infraestructura es un valor que vinculada a la capacidad de nuestros emprendedores y de nuestra gente, nos hace un producto turístico que genera miles de puestos de trabajo”.

En el marco del lanzamiento, se presentaron además anuncios estratégicos vinculados a la conectividad aérea y terrestre, así como opciones de financiación para los visitantes. Bancor acompañará la temporada con promociones especiales para hotelería y gastronomía, fortaleciendo el desarrollo del sector.

La propuesta audiovisual de la campaña tiene como protagonista al emblemático Cucú de Villa Carlos Paz, que por primera vez en 67 años “sale de vacaciones” para recorrer distintos rincones de la provincia. El spot invita a descubrir los paisajes, la gastronomía y las experiencias únicas que Córdoba ofrece durante el verano.

A su turno el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Darío Capitani, manifestó: “Es una enorme oportunidad para nuestra provincia este lanzamiento de temporada. Córdoba sigue creyendo y apostando al turismo como una decisión estratégica para fortalecer su economía y generar desarrollo, con el acompañamiento del gobernador y el trabajo conjunto de intendentes, comunas y el sector privado”.

Y añadió: “La Provincia está decidida y segura de su potencial turístico, aún en un contexto complejo. Seguimos posicionándonos con inversiones, innovación y trabajo conjunto”.

Con esta presentación, la provincia reafirma su compromiso con el turismo como motor de desarrollo económico y social, impulsando la generación de empleo y la promoción del turismo sostenible y de calidad en todas sus regiones.

Estuvieron presentes en el evento: la vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; sus pares de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; el presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Peralta; el presidente de la agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el Gerente de Banca Individuos Bancor, Osvaldo Levis; legisladores, intendentes y presidentes comunales; representantes del sector privado, hotelero, gastronómico, prestadores de turismo y de eventos de la provincia de Córdoba.