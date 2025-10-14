Finde largo: Buena ocupación en destinos turísticos de Córdoba

Con una muy buena ocupación en los principales destinos turísticos y un importante movimiento en toda la provincia, Córdoba cerró un fin de semana largo con destacados niveles de actividad.

Según datos relevados por el área de Estadísticas de Agencia Córdoba Turismo en base a la información brindada por los municipios, se registró un gasto promedio de $104.000 por persona por día —contemplando alojamiento, gastronomía, recreación y transporte—, lo que representa un impacto económico estimado en $48.000 millones.

“Córdoba vuelve a demostrar que es uno de los destinos preferidos por los argentinos para disfrutar fines de semana largos».

Los niveles de ocupación, el gasto turístico y el dinamismo en los valles turísticos reflejan la potencia que tiene nuestra provincia como motor económico y generador de empleo”, expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los datos de ocupación confirman la solidez y diversidad de la oferta turística en distintas localidades provinciales, con altos porcentajes en todo el territorio.

Entre las más destacadas se encuentran Villa Tulumba y Tanti con un 98% de ocupación, La Falda y Villa Carlos Paz con 92%, La Cumbrecita y Villa General Belgrano con 90%, y Miramar con 93%.

También tuvieron cifras sobresalientes Yacanto de Calamuchita (93%), Balnearia (100%) y Dean Funes (85%), reflejando que el movimiento turístico se distribuyó de manera amplia en toda la provincia.

Cabe destacar que en los establecimientos hoteleros de mayor categoría —particularmente en los destinos más demandados— se registraron niveles de ocupación cercanos o iguales al 100%, lo que reafirma el atractivo de Córdoba como plaza turística competitiva en las opciones más categorizadas.

En el Valle de Calamuchita, localidades como Villa Ciudad Parque y Los Reartes rondaron el 70% de ocupación, mientras que en Sierras Chicas y Punilla destinos como Río Ceballos, La Cumbre y Capilla del Monte promediaron entre el 78% y el 89%. En Traslasierra, Nono alcanzó el 75%, consolidando la buena performance de la región. Alta Gracia, con un 75% de ocupación, también se destacó en Paravachasca.

Estos números confirman el posicionamiento de Córdoba como un destino turístico de primer orden a nivel nacional, gracias a su variada oferta natural y cultural, su conectividad aérea, su red vial de excelencia y la calidez de su gente.