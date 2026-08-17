Las Infancias festejaron en el Kempes

Unas 40 mil personas participaron este domingo de la gran celebración por el Día de las Infancias en el Estadio Mario Alberto Kempes, una propuesta organizada por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba y Cadena 3 para que niñas, niños y sus familias pudieran compartir una jornada especial.

El clima también acompañó los festejos ya que un día de sol radiante permitió que desde temprano las familias disfrutaran plenamente de las diferentes actividades y propuestas al aire libre.

La fiesta comenzó a las 8 de la mañana con una previa a cargo de Luis Muñoz, que incluyó música, DJs, payasos y un importante despliegue artístico con la participación de más de 200 bailarines.

Geo Monteagudo y Colorete Gianola estuvieron a cargo de la conducción del escenario principal, acompañando el desarrollo de una jornada especialmente pensada para las infancias y sus familias.

Durante la celebración se realizaron además sorteos con importantes premios. Los ganadores serán contactados por el Ministerio de Desarrollo Social en el transcurso de la semana próxima para coordinar la correspondiente entrega de los premios.

Vale recordar que para facilitar el acceso al estadio, el Gobierno provincial dispuso un amplio operativo de transporte gratuito desde diferentes sectores de la ciudad de Córdoba. Los puntos de partida estuvieron ubicados en los polideportivos, Parques Educativos y Plaza de la Intendencia.

Con una convocatoria de alrededor de 40 mil personas y un clima que acompañó de principio a fin, el Kempes volvió a convertirse en un gran espacio de encuentro para que miles de familias cordobesas celebraran juntas el Día de las Infancias.

Durante la jornada también estuvo presente Córdoba Cerca Tuyo, el programa provincial que acerca servicios y gestiones a la comunidad. Las familias pudieron acceder de manera libre y gratuita a trámites y asesoramiento de CiDi, Registro Civil y DNI, PAICor, programas sociales, empleo y emprendimientos, Boleto Cordobés y transporte, además de controles de salud, vacunación, testeos, propuestas ambientales y espacios recreativos.

La celebración contó además con la presencia de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; la secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure; el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, junto al secretario de Integración Territorial Nadir Nifury, entre otras autoridades municipales y provinciales.