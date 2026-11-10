Durante la primera misa, el papa León XIV destacó el rol fundamental de Córdoba en el legado episcopal del país. Asimismo, al referirse a la provincia como el “centro geográfico de la nación”, puso de relieve su vasta trayectoria histórica y su identidad profundamente ligada a la fe y a la solidaridad.

“La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos”, subrayó León XIV. En esa misma línea, el Papa recordó que “por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales, transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio”.

Con estas palabras, recuperó la memoria de quienes dejaron una huella imborrable en el territorio provincial mediante su labor por los más necesitados.

Mención al Cura Brochero

Uno de los ejes centrales de las menciones a Córdoba estuvo dedicado al Cura Brochero. El Papa invitó a los fieles diciendo: “Hagamos memoria agradecida, en primer lugar, de San José Gabriel del Rosario Brochero”.

El Sumo Pontífice describió al santo cordobés como “un verdadero enamorado del Señor”, afirmando que encontró en la oración la fortaleza necesaria para sostener su vida y su enorme tarea comunitaria.

Destacó, asimismo, su incansable capacidad para acercarse a la gente y llevar adelante su misión directamente en el territorio, consolidando al «cura gaucho» como un ejemplo definitivo de entrega, fortaleza y compromiso con el pueblo.

Además, el Papa hizo referencia a la cruz que presidió el altar durante la misa. Se trata de la imagen del «Cristo Pobre», traída especialmente para la ocasión. Sobre esta pieza histórica, el Santo Padre recordó que fue el propio Cura Brochero quien la mandó a tallar «desde el lecho del dolor», dejando plasmados en ella los rasgos del pueblo cordobés.

Al respecto, el Sumo Pontífice expresó “dejarse interpelar por su mirada que a la sombra de su cruz encontraremos la salvación y la vida».

Las sierras y el legado de las beatas

Sobre el paisaje local, el Papa trazó una analogía entre la geografía cordobesa y la vocación de servicio de su gente. Afirmó que así como las sierras cordobesas se distinguen por la belleza y la «variedad armoniosa de sus formas y tonalidades», lo mismo ocurre con los distintos carismas y misiones de las figuras nacidas en la provincia.

Entre estos ejemplos de dedicación al prójimo, León XIV también hizo mención especial a las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, fundadoras de congregaciones religiosas abocadas a la educación y el cuidado de los enfermos, quienes reafirman el lugar central de Córdoba en la historia de la solidaridad nacional.

Monseñor Rossi: “Santo Padre, Argentina y Córdoba es su casa”

Durante la celebración de la Santa Misa en FAdeA, el cardenal y arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, destacó la tradición de santidad de la Argentina y convocó a vivirla como un compromiso cotidiano con los demás.

Rossi sostuvo que el camino de santidad comienza con una experiencia de encuentro capaz de transformar la vida y llevar a revisar las propias acciones. Ese encuentro con Dios, explicó, también impulsa al encuentro con los demás, con sus realidades y necesidades.

“Así como no hay santo sin experiencia de Dios, creo que tampoco lo hay sin experiencia de renuncia propia en favor de los otros”, expresó. En ese marco, consideró que la visita del Papa puede significar para muchos argentinos una oportunidad de reencuentro con la esperanza, la misericordia y el deseo de “volver por otro camino o de enderezar la senda torcida”.

Finalmente, Rossi cerró su mensaje con cálidas palabras hacia el Pontífice: “Santo Padre León, gracias. Argentina y Córdoba es su casa. Gracias”.