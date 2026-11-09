Llegan los peregrinos para la vigilia previa a la Misa que presidirá el Papa León XIV

La expectativa crece en Córdoba ante la histórica visita del papa León XIV, los primeros peregrinos comienzan a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde desde esta tarde se desarrollará una vigilia previa a la misa prevista para este martes 10 de noviembre a las 10.

El acontecimiento tiene un significado especial para la provincia: después de casi 40 años un Pontífice vuelve a Córdoba. Por ello, fieles de distintos lugares se preparan para vivir una jornada de encuentro y celebración que tendrá como escenario central las instalaciones de FAdeA.

Maxi, peregrino de Tucumán, llegó a Córdoba para participar de la visita del Papa León XIV: “Estoy muy feliz, muy emocionado. Es la primera vez que vengo a Córdoba y me llevo una muy buena impresión”. También destacó el operativo dispuesto para recibir a los fieles: “Es un despliegue impresionante. Se nota la magnitud y la importancia que se le está dando a este acontecimiento. Se lo toma con mucha seriedad y la organización está muy bien”.

En el ingreso a FAdeA, y mientras espera a que se abran las puertas, Valeria, visitante de La Rioja, expresó su emoción por la posibilidad de participar de este hecho histórico: “Es un gran orgullo que nuestro país se encuentre acá. Felicito realmente a todos los cordobeses por la organización”.

Además, contó que llegaron con una bandera y tierra de su provincia para que sean bendecidas y llevarlas de regreso, junto con las intenciones y los pedidos de quienes les encomendaron sus oraciones.

Camila, de Misiones, expresó su emoción y agradecimiento por la posibilidad de estar en Córdoba para recibir al Papa León XIV: “Es un regalo y un llamado de Dios. Estoy inmensamente agradecida. Todavía no lo puedo creer, es una emoción enorme”. La joven contó que vive en un pueblo muy pequeño y que esta experiencia representa también la oportunidad de conocer una ciudad como Córdoba, donde todo es nuevo para ella.

Para recibir a la multitud, desde la Provincia se organizó un operativo especial sobre un total de 107 hectáreas destinadas al encuentro, con 58 cuadrantes para distribuir a los asistentes, espacios de circulación y sectores específicos para la atención de emergencias. Cada cuadrante contará con un puesto sanitario para brindar asistencia inmediata.

Cabe destacar que la transmisión en vivo de la vigilia se podrá seguir a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/embed/Or6fJDhrVBE

*Un amplio despliegue sanitario*

Uno de los ejes centrales de la organización es el operativo de salud. En FAdeA funcionarán dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con tecnología de soporte vital, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, tubos de oxígeno y medicación para atender distintas situaciones de emergencia.

A este dispositivo se suman siete ambulancias 4×4 destinadas a facilitar las evacuaciones dentro del predio y otras 29 unidades para el traslado de pacientes hacia centros de mayor complejidad. Más de 1.500 profesionales y voluntarios participan del operativo de asistencia y contención.

La red de emergencia está articulada con hospitales públicos y privados de la ciudad y contará con corredores sanitarios exclusivos para agilizar la circulación de ambulancias y los eventuales traslados.

El despliegue también contempla puestos sanitarios en otros puntos de la ciudad donde se desarrollan actividades vinculadas con la visita papal, como Plaza Vélez Sarsfield, Plaza España y Plaza San Martín.

Además, FAdeA dispondrá de sectores de calma destinados a personas con autismo y espacios de atención accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida.

*Infraestructura y organización del predio*

En paralelo, el predio cuenta con un importante despliegue de infraestructura para acompañar la celebración. Se instalaron 7.000 metros cuadrados de pantallas LED, distribuidas entre los distintos sectores, para que los asistentes puedan seguir la ceremonia.

También se dispuso la instalación de alrededor de 10.000 baños químicos y se acondicionaron los accesos, la señalización y los espacios de circulación interna.

El predio tiene dos ingresos principales: el acceso norte, ubicado en avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, y el acceso sur, en avenida La Donosa y Circunvalación.

La distribución por cuadrantes permitirá ordenar el ingreso y la permanencia del público, mientras que las salidas de emergencia y los corredores sanitarios facilitarán la intervención de los equipos de asistencia.

*Información de servicio para los peregrinos*

El predio abre sus puertas este lunes 9 de noviembre a las 18. La vigilia joven está prevista para las 19, mientras que la misa que encabezará el Papa se celebrará el martes a las 10.

Para facilitar la llegada, se dispuso un servicio especial y gratuito de colectivos urbanos desde dos puntos de la ciudad: la Estación Rodríguez del Busto, para quienes se trasladen desde la zona norte, y avenida Nores Martínez y Concepción Arenal, para quienes lo hagan desde la zona sur. Los servicios funcionarán desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5:30.

También se habilitaron ocho espacios de estacionamiento para vehículos particulares, entre ellos seis ubicados en las inmediaciones de FAdeA, el estadio Mario Alberto Kempes y un tramo de la autopista Córdoba-Carlos Paz.

Los estacionamientos más cercanos al predio se encuentran a una distancia de entre 4 y 6 kilómetros, por lo que el último tramo deberá realizarse caminando.

A quienes concurran se les recomienda llevar DNI, agua, alimentos, medicamentos personales, ropa cómoda, abrigo, protector solar y repelente. También podrán ingresar con mate, reposeras y sillas plegables.

En cambio, no estará permitido el ingreso con carpas, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, pirotecnia ni mochilas de más de 15 litros.

Ante cualquier emergencia, los asistentes podrán recurrir a los puestos sanitarios o al personal identificado con chalecos blancos y una cruz roja. También estarán disponibles los números 911 (Policía), 103 (Defensa Civil) y 107 (emergencias médicas).

Córdoba se prepara así para una jornada histórica, con miles de fieles reunidos en FAdeA para compartir la celebración y el encuentro con el papa León XIV.

Toda la información sobre la visita papal, la programación y las recomendaciones para los asistentes se encuentra disponible en www.elpapaencordoba.com.ar.