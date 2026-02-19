Ley Micaela en Morteros: Capacitan en perspectiva de género

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Sociales y el espacio Punto Mujer Morteros, informa que se encuentra abierta la inscripción a la Ley Micaela Ciudadana – Primera Cohorte 2026, una propuesta formativa destinada a fortalecer la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La capacitación está dirigida a todas las personas mayores de 16 años que residan en la Provincia de Córdoba y estén interesadas en formarse en perspectiva de género, prevención de violencias y derechos humanos. La iniciativa busca promover herramientas conceptuales y prácticas que contribuyan a la sensibilización y el compromiso ciudadano.

El cursado estará disponible desde el 18 de febrero hasta el 11 de marzo, bajo modalidad virtual y autogestionada, a través de la plataforma Campus Córdoba. La propuesta tiene una carga horaria de 20 horas.

Una vez finalizada la capacitación, los certificados podrán descargarse de manera autogestionada desde la cuenta personal de Ciudadano Digital (CiDi), en la sección “Documentos”.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event/?eventid=448

Para más información o consultas, comunicarse vía correo electrónico a: puntomujermorteros@gmail.com

Desde el municipio se continúa promoviendo instancias de formación y participación ciudadana que fortalezcan el compromiso colectivo con la igualdad y el respeto de los derechos.