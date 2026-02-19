Ministro Ferreyra con agenda de trabajo en La Francia (Dep. San Justo)

El Ministerio de Educación desarrolló una agenda de trabajo en la localidad de La Francia, departamento San Justo, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas y avanzar en nuevas iniciativas educativas en el territorio.

En primer término, se concretó una reunión de trabajo entre el titular de la cartera educativa, Horacio Ferreyra y el intendente Franco Castellina, en la que se repasaron los resultados de objetivos ya alcanzados y se acordaron nuevas líneas de acción orientadas a fortalecer el sistema educativo local.

Posteriormente, las autoridades visitaron el Aula Móvil del Ministerio de Educación, donde actualmente se dicta el curso de Saberes Digitales, una propuesta de formación que promueve el acceso a conocimientos vinculados a las tecnologías y las competencias digitales, ampliando oportunidades educativas para vecinas y vecinos de la localidad.

La agenda concluyó con una visita a la obra de reparación del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria Damas Patricias, una intervención que forma parte del conjunto de trabajos de mantenimiento y mejora de edificios escolares que se realizan durante el receso, con el objetivo de que las instituciones estén en condiciones adecuadas al inicio del ciclo lectivo. Cabe señalar que la obra se encuentra actualmente en ejecución.

Durante la recorrida, el ministro Horacio Ferreyra destacó: “El trabajo articulado con los gobiernos locales nos permite dar respuestas concretas a las necesidades educativas de cada comunidad, fortaleciendo tanto la formación como las condiciones de los espacios escolares”.

Por su parte, el intendente Franco Castellina expresó: “Estas acciones reflejan una decisión compartida de seguir invirtiendo en educación, generando oportunidades de formación y mejorando la infraestructura escolar para nuestros estudiantes”.

De la jornada participaron también el director general de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Diego Suarez, junto a equipos técnicos del Ministerio y del municipio.