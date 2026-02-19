Morteros: Celebran 1° aniversario de la Casa «Graciela Boero»

La Casa Graciela Boero, espacio cultural ubicado en el corazón de Morteros, cumple un año desde su apertura al público, consolidándose como un punto de referencia para la vida cultural de la ciudad.

Esta emblemática casa de estilo europeo, construida en 1916, representa un verdadero patrimonio histórico y cultural para toda la región. A lo largo de este primer año, el espacio fue sede de exposiciones de arte, conciertos, talleres y charlas, convirtiéndose en un lugar de encuentro que fortalece la identidad local y promueve la cultura morterense y provincial.

Para celebrar este primer aniversario, el próximo domingo 22 de febrero a las 19 horas se realizará una exposición de arte local con obras de archivo y acompañamiento musical, en una jornada pensada para compartir y celebrar junto a la comunidad.

“Estamos emocionados de celebrar nuestro primer aniversario y agradecemos a todos los que han apoyado este proyecto”, expresó Javier Mazzuca, director de Políticas Culturales de la Municipalidad. “Casa Graciela Boero es hoy un espacio vivo, que sigue creciendo y fortaleciendo la cultura en Morteros”.

La Municipalidad de Morteros invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y a continuar acompañando este espacio que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad.