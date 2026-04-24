Libro: Fomentan la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor

Se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro, una fecha instituida en 1995 por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, fortalecer la industria editorial y promover la protección de los derechos de autor.

La elección de este día no es casual: conmemora el fallecimiento, en 1616, de tres figuras de la literatura universal: el novelista y poeta español Miguel de Cervantes; el dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare y el escritor e historiador peruano Garcilaso de la Vega, cuyas obras siguen siendo pilares de la cultura escrita y fuentes inagotables de imaginación y pensamiento.

En este marco, la Agencia Córdoba Cultura reafirma su compromiso con el libro, la lectura y la circulación de la palabra a través de una amplia red de actividades, espacios e iniciativas que atraviesan todo el territorio provincial.

Una política cultural que abraza la lectura

Entre las principales acciones se destaca el Premio Literario Provincia de Córdoba, una convocatoria que impulsa la producción literaria nacional y visibilización de autores y autoras, fortaleciendo espacios de difusión y el ecosistema editorial local.

En ese sentido, la Biblioteca Córdoba ocupa un lugar central en esta tarea. Con una agenda sostenida de presentaciones de libros, encuentros con escritores y actividades dedicadas a la palabra, se consolida como un espacio de intercambio cultural. Además, participa activamente en la Feria del Libro Córdoba, uno de los eventos más convocantes del calendario cultural provincial.

Su acervo bibliográfico supera los 50.000 volúmenes entre libros, folletos y revistas, organizados en diversas colecciones que dan cuenta de su riqueza y diversidad: desde obras de referencia y ediciones de lujo, hasta material multidisciplinario de consulta y préstamo, incluyendo un valioso Fondo Cordobés y la colección personal de Arturo Capdevila.

El espacio cuenta además con salas de lectura abiertas al público, áreas dedicadas a la infancia y una hemeroteca histórica que resguarda publicaciones de principios del siglo XX, fundamentales para la investigación y la memoria.

La lectura como celebración colectiva

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la Noche de las Lecturas, una iniciativa que transforma a Córdoba en un gran escenario para la palabra. Con actividades que incluyen charlas, intervenciones urbanas, teatro, música y propuestas para toda la familia, esta celebración invita a habitar la lectura en múltiples formatos y espacios: bibliotecas, museos, plazas, aulas y hasta medios de transporte.

A ello se suman los aportes a bibliotecas populares, a través de iniciativas como el Programa Córdoba Lee, una política sostenida que promueve el fomento de la lectura y el acceso a bienes culturales y educativos en toda la provincia. Mediante este programa, la Agencia Córdoba Cultura otorga apoyo económico a las bibliotecas populares, reconociendo su papel fundamental como espacios de inclusión, formación y construcción comunitaria.



Este acompañamiento se complementa con la participación sostenida en eventos de gran relevancia como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Córdoba cuenta con un stand propio desde hace más de 20 años.

Asimismo, desde hace 15 años se realiza la Feria Infantil del Libro Córdoba en el Centro Cultural Córdoba, un espacio que reúne a 20 stands de editoriales y librerías de Córdoba y del país, consolidándose como un puente entre la vasta producción literaria y los jóvenes lectores. Todos estos años, durante las vacaciones de invierno, esta propuesta genera un ámbito de encuentro, descubrimiento y propuestas culturales para celebrar la literatura y el arte en familia.

Lectura accesible e inclusión cultural

La Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales, que recientemente cumplió 30 años, es otro de los pilares fundamentales. Su labor está orientada a garantizar el acceso a la lectura y la información para personas ciegas o con baja visión, promoviendo la inclusión y el desarrollo personal.

A través de cursos de alfabetización tecnológica, enseñanza del sistema Braille, producción de audiolibros y adaptación de materiales educativos, la biblioteca acompaña trayectorias educativas en todos los niveles. Su trabajo se articula con instituciones de toda la provincia, ampliando el alcance de sus servicios y reduciendo desigualdades en el acceso al conocimiento.

Para la Agencia Córdoba Cultura, celebrar el Día Internacional del Libro es renovar el compromiso con una cultura accesible, diversa y en permanente construcción. Es reconocer en la lectura una herramienta de transformación, un puente entre generaciones y una forma de encuentro. Leer no es solo un acto individual: es también una experiencia colectiva que nos vincula, nos interpela y nos permite imaginar otros mundos posibles.