Ponen en marcha Observatorio Provincial de Acción Climática

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía encabezó la primera reunión del Observatorio Provincial de Acción Climática (OPAC), un órgano multisectorial creado con el objetivo de fortalecer la acción climática en la provincia de Córdoba.

El OPAC se constituye como un espacio estratégico destinado al monitoreo, la evaluación, el asesoramiento y la promoción de políticas públicas climáticas, en línea con los compromisos asumidos por la provincia en el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC) y en los principales acuerdos internacionales en la materia.

Del observatorio participan siete universidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba, junto con el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba. El espacio es coordinado por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a través de la Secretaría de Cambio Climático, a cargo de Augusto Carreras.

Durante la reunión, la secretaria General, Victoria Flores, destacó: “Este espacio representa una herramienta clave para consolidar el trabajo articulado entre el sector público y las universidades, porque nos permite potenciar el alcance de las políticas públicas, sumar miradas diversas y promover una agenda climática basada en evidencia”.

“Poner el conocimiento científico al servicio de la toma de decisiones es fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático con mayor eficacia. Desde la Provincia apostamos a fortalecer estos vínculos para diseñar e implementar políticas públicas que respondan a las particularidades de nuestro territorio”, agregó Flores.

El encuentro tuvo como objetivo principal que las instituciones compartieran sus líneas de trabajo y consensuaran ejes comunes para avanzar en la agenda climática 2026.

En ese marco, se promovió una instancia de intercambio técnico que permitió identificar prioridades, fortalecer la articulación interinstitucional y sentar las bases de una planificación coordinada, orientada a la generación de información estratégica y al desarrollo de herramientas que acompañen la toma de decisiones en materia climática.

La puesta en marcha del OPAC representa un paso importante para consolidar un ámbito permanente de articulación entre el sector público, el sistema científico y los distintos actores involucrados en la agenda climática.

Su funcionamiento permitirá integrar información, alinear estrategias y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia ante un escenario climático cada vez más complejo, que requiere respuestas integrales, coordinadas y sostenidas.