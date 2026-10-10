Licitaron plan de mantenimiento de la red vial provincial

El Gobierno de Córdoba licitó un plan de mantenimiento de la red vial provincial, destinado a conservar y mejorar el estado de los caminos y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial en todo el territorio.

El programa contempla tareas rutinarias y permanentes en caminos primarios, secundarios y terciarios, además de intervenciones ante emergencias y obras menores.

Para agilizar la ejecución de los trabajos, la provincia se dividió en seis zonas. Este esquema permitirá responder con mayor rapidez ante roturas de alcantarillas, descalces de banquinas, reparaciones no asfálticas en la carpeta de rodamiento y otros daños que afecten la circulación.

También contempla actuaciones ante inundaciones, anegamientos y derrumbes de estructuras viales, tanto en los caminos como en sectores urbanos de las localidades comprendidas en cada zona.

El plan incluye la provisión de los materiales necesarios para realizar estas tareas.

El presupuesto oficial asciende a 42 mil millones de pesos.

Distribución territorial

Las zonas comprenden los siguientes departamentos o sectores de ellos:

Zona 1: Capital, parte de Colón, Calamuchita, Punilla y Santa María.

Zona 2: Río Seco, parte de Tulumba y Totoral, Río Primero, San Justo, Río Segundo y un sector de Colón.

Zona 3: General San Martín, Unión, Marcos Juárez, parte de Tercero Arriba, San Justo, Río Segundo y Juárez Celman.

Zona 4: Calamuchita, un sector de Tercero Arriba, Río Cuarto y parte de General San Martín y Juárez Celman.

Zona 5: San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, parte de Tulumba y Totoral, y Sobremonte.

Zona 6: Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca y sectores de Juárez Celman, Río Cuarto, Unión y Marcos Juárez.

El mantenimiento de la red vial resulta fundamental para conectar los centros productivos con los mercados, facilitar el acceso a los servicios y favorecer la llegada a los destinos turísticos.

Una infraestructura segura y eficiente contribuye a reducir los tiempos de traslado y los costos logísticos, y a impulsar el desarrollo de las localidades.

El proceso licitatorio estuvo a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y fue encabezado por Edgar Castelló, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.