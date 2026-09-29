Licitaron una obra de defensa hídrica para El Tío

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la ejecución de la obra de defensa hídrica en el sector oeste de la localidad de El Tío, departamento San Justo, destinada a mejorar el manejo de los excedentes hídricos rurales y proteger el sector urbano ante eventuales crecidas.

La intervención se desarrollará en el sector rural ubicado al oeste de la localidad y comprenderá el reacondicionamiento y adecuación de la infraestructura hidráulica existente, con el objeto de mejorar su capacidad de conducción y evacuación de los excedentes hídricos, contribuyendo a reducir las condiciones de vulnerabilidad de la localidad frente a eventos de precipitación.

La obra contempla distintas intervenciones para mejorar el escurrimiento del agua y evitar que los excedentes provenientes del sector rural lleguen a la localidad.

El acto licitatorio se llevó a cabo en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y estuvieron presentes el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló, el Vocal de la APRHI, Bruno Aiassa y la intendenta de El Tío, Silvia Bertotti.

Detalle de la obra

Las intervenciones contemplan la readecuación de la sección y de la traza del Canal de Defensa Oeste de la localidad, en el sector ubicado al norte de la Ruta Nacional N° 19. La nueva traza permitirá mejorar las condiciones de conducción y favorecer el alejamiento de los excedentes hídricos respecto del sector urbano, ordenando su recorrido hacia los puntos de descarga previstos.

A lo largo de este canal se prevé, asimismo, la conformación de un albardón de protección sobre el lado correspondiente a la localidad, destinado a reforzar la protección del sector urbano frente a posibles crecidas y desbordes.

De manera complementaria, se contempla el reacondicionamiento de las protecciones existentes al sur de la Ruta Nacional N° 19, a fin de mejorar su funcionalidad dentro del sistema de defensa.

Asimismo, se prevén trabajos de alteo y mejoramiento del Camino Público T16-23, de manera que su infraestructura contribuya al ordenamiento de los escurrimientos y funcione como elemento complementario de protección del casco urbano.

La intervención comprende también la readecuación del Canal Norte de Desagüe Urbano de la localidad y la ejecución de una nueva obra de descarga hacia el Canal Arroyo Los Guevaras, permitiendo mejorar las condiciones de evacuación de los excedentes hídricos provenientes del sector urbano y su vinculación con el sistema de drenaje existente.

En conjunto, las intervenciones propuestas permitirán mejorar las condiciones de conducción y evacuación de los excedentes hídricos, reforzar la protección del sector urbano y ordenar los escurrimientos provenientes de las áreas rurales y urbanas del sector oeste de la localidad de El Tío, mediante una solución integral que contemple la interacción entre las distintas obras que conforman el sistema de drenaje.