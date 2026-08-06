Llaryora anunció 3.500 millones de pesos para fortalecer educación técnica y profesional de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora anunció una inversión superior a los 3.500 millones de pesos destinada a fortalecer la educación técnica y profesional de Córdoba, mediante los programas FORTEC@Cba y EduTEC, una estrategia que permitirá mejorar el equipamiento de las instituciones, capacitar docentes y ampliar las oportunidades de formación para miles de estudiantes.

La inversión alcanzará a la red de más de 900 instituciones educativas de toda la provincia, integrada por escuelas secundarias orientadas, técnicas y tecnológicas, institutos superiores técnicos y la Universidad Provincial de Córdoba junto a universidades aliadas.



La medida profundizará la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo para formar perfiles acordes a las demandas del desarrollo económico, la innovación y el empleo.

“Este fortalecimiento de la educación técnica es una buena noticia que Córdoba le da a toda la Argentina, para que en nuestro querido país se imite este ejemplo de defensa educativa”, expresó Llaryora durante la presentación realizada en el Centro Cívico.

El gobernador ratificó además la decisión de la Provincia de seguir invirtiendo en educación. “El rol del Estado es igualar oportunidades. No da lo mismo que todos tengan acceso a una educación de alta calidad y a oportunidades de futuro a que solo las tengan unos pocos”, afirmó.

Cómo se implementará

A través de FORTEC@Cba, la Provincia invertirá más de 2.000 millones de pesos para fortalecer 681 instituciones de educación secundaria, técnica y superior, alcanzando a 196.737 estudiantes.

Los recursos estarán destinados a equipamiento, herramientas e insumos que mejoren las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

En tanto, EduTEC demandará una inversión superior a 1.500 millones de pesos, beneficiando a 43 escuelas técnicas, 192 docentes y 19.197 estudiantes de Capital y del interior provincial.

El programa permitirá fortalecer el equipamiento y la formación en especialidades como electrónica, electricidad, electromecánica, agropecuaria, automotor y maestro mayor de obras, además de promover la actualización tecnológica de las escuelas y favorecer experiencias de aprendizaje en contextos reales de trabajo.

En conjunto, ambas iniciativas movilizarán más de 3.500 millones de pesos para consolidar un modelo de educación técnico-profesional vinculado con las necesidades del sistema productivo.

En ese marco, Llaryora sostuvo que, en un contexto complejo para la educación técnica, “lo que hacemos hoy no es solo un acto de rebeldía; es un acto de sensatez. Es defender la educación como un factor de desarrollo y progreso en el mundo del conocimiento. En ese mapa, la educación técnica cumple un rol fundamental”.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que esta política se apoya en la construcción de un ecosistema donde las instituciones educativas trabajan de manera articulada con el sector productivo.

“Cuando hay desafíos, Córdoba convoca a diversos sectores. Gracias a las empresas que confían en este proyecto, aportando recursos y compartiendo conocimientos para que nuestros chicos puedan aprender más y mejor”, sostuvo.

Estado y sector privado, una alianza para formar talento

La iniciativa contempla un esquema de articulación público-privada que permitirá incorporar equipamiento, capacitaciones y experiencias de formación junto a empresas, cámaras y organismos vinculados a la construcción, la energía, los biocombustibles, la industria automotriz y la producción agroindustrial.

Entre las instituciones participantes se encuentran EPEC, CAMARCO Córdoba, ACA Bio, Bio4, Promaíz, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Biopyme, Green Diesel, PowerBio, Bioenergía ADN Cordobés, la Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías, FDC Motor Sports, TC2000 y Aimar Motorsport.

El presidente de CAMARCO Delegación Córdoba, Horacio Berra, destacó la decisión de la Provincia de fortalecer la educación técnica y valoró la articulación entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas.

“Es muy importante que se ponga en valor la educación técnica y que se vincule de manera transversal con todos los sectores productivos”, afirmó.

En tanto que el director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán, destacó la importancia de la articulación entre el sistema educativo y el sector energético-productivo, y señaló que estas iniciativas “permiten formar recursos humanos calificados para una industria en crecimiento y con fuerte potencial en la provincia”

Una política que sigue creciendo

La educación técnica y profesional de Córdoba desarrolla actualmente más de 18.000 pasantías en más de 5.000 empresas, cuenta con más de 200 entornos de simulación y un Sistema Dual que vincula a 14 escuelas, 42 empresas y 249 estudiantes.

Además, la Provincia continúa ampliando su oferta educativa hacia áreas estratégicas para el desarrollo, como robótica e inteligencia artificial, biotecnología, programación, tecnologías aplicadas al agro, automatización industrial, producción láctea, economía circular, energías renovables, enfermería, servicios de salud y turismo.

Participaron de la presentación el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; los secretarios Gustavo Brandán y Victoria Flores; el director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán; el presidente de EPEC, Claudio Puértolas; el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli; la directora del IPET N.º 49 Domingo Faustino Sarmiento de Villa María, Sandra del Valle Herrera; estudiantes, docentes y representantes de empresas y cámaras vinculadas al sector productivo.