Llaryora destacó resultados de la pruebas PISA 2025 que ubica a Córdoba en el podio de América Latina

Los resultados de las pruebas PISA 2025 ubican a Córdoba entre los sistemas educativos con mejor desempeño de América Latina y muestran una diferencia significativa respecto del promedio argentino.

La provincia se posiciona en el tercer lugar en la comparación con los 13 países latinoamericanos que participaron de la evaluación, solamente por detrás de Uruguay y Chile. Luego se ubican Colombia y Costa Rica. En tanto, Argentina ocupa el noveno puesto regional.

El resultado adquiere mayor relevancia porque Córdoba participa de PISA como Región Adjudicada, con una muestra propia y representativa que permite evaluar al sistema educativo provincial y compararlo con los países participantes. En esta edición fueron evaluados 2.242 estudiantes de 15 años pertenecientes a 79 escuelas de todo el territorio provincial.

Al valorar el logro alcanzado, el gobernador Martín Llaryora felicitó a estudiantes, docentes, directivos, familias y a toda la comunidad educativa cordobesa por el desempeño alcanzado.

“Que Córdoba tenga los mejores resultados entre las provincias argentinas y se ubique en el podio de América Latina es un orgullo para todos los cordobeses. Es el resultado del enorme esfuerzo de nuestros estudiantes, docentes, directivos y familias, y demuestra que cuando la educación es una prioridad, los avances llegan y se pueden medir”, sostuvo Llaryora.

El mandatario destacó además que los exámenes de PISA se suman a los avances que Córdoba viene mostrando en las pruebas Aprender. “Son evaluaciones distintas, pero ambas nos muestran que Córdoba está avanzando y que tenemos que seguir por este camino, invirtiendo, innovando y acompañando a nuestras escuelas y a nuestros docentes”, afirmó.

“Estos resultados nos alegran, pero sobre todo nos comprometen a seguir mejorando. Queremos que cada chico de Córdoba, viva donde viva y tenga la realidad social que tenga, pueda acceder a una educación que le permita construir su futuro”, agregó el gobernador.

Córdoba, por encima del promedio argentino

La provincia superó la media nacional en todas las competencias evaluadas.

La mayor diferencia se produjo en Ciencias, área prioritaria de PISA 2025. Córdoba obtuvo 434 puntos, 12 más que en la edición 2022 y 41 puntos por encima del promedio argentino, que alcanzó 393.

También fue significativa la diferencia en Aprendiendo en el Mundo Digital, competencia incorporada en esta edición, donde Córdoba obtuvo 441 puntos, el registro provincial más alto de la evaluación y 38 puntos por encima de la media nacional, de 403.

En Lectura, los estudiantes cordobeses alcanzaron 417 puntos, 28 más que el promedio argentino; mientras que en Matemática consiguieron 393 puntos, 26 por encima del registro nacional.

De esta manera, los resultados muestran:

Mundo Digital: Córdoba 441 | Argentina 403

Ciencias: Córdoba 434 | Argentina 393

Lectura: Córdoba 417 | Argentina 389

Matemática: Córdoba 393 | Argentina 367

Córdoba mejora mientras el promedio nacional retrocede

Otro de los aspectos destacados de PISA 2025 surge de comparar la evolución respecto de la edición anterior.

Entre 2022 y 2025, Córdoba aumentó su puntaje en Ciencias y mantuvo estables sus desempeños en Matemática y Lectura. En el mismo período, el promedio argentino disminuyó en las tres competencias.

La mejora también se observa al analizar cuántos estudiantes alcanzan o superan el nivel considerado básico por PISA.

En Ciencias, el 59% de los estudiantes cordobeses alcanzó el nivel esperado o superior, 19 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

En Lectura, lo consiguió el 54%, 14 puntos por encima del país; y en Matemática, el 36%, 12 puntos por encima del promedio argentino.

Además, el 56% de los estudiantes cordobeses alcanzó los niveles esperados en competencias digitales.

Menor brecha social y mejora de las escuelas estatales

Los resultados también muestran avances en términos de equidad educativa. Entre los estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico, la brecha se redujo 16,9 puntos en Lectura, 5,7 en Ciencias y 2,2 en Matemática.

Según el informe, los estudiantes cordobeses pertenecientes a los sectores de menores ingresos alcanzan desempeños similares a los de sectores medios a nivel nacional.

A su vez, una parte importante de la mejora provincial estuvo impulsada por las escuelas de gestión estatal: sus resultados crecieron 17 puntos en Ciencias, 9 en Lectura y 4 en Matemática.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, vinculó los resultados con la continuidad de las políticas educativas y destacó la decisión del gobernador Martín Llaryora de sostener la inversión en educación pública, innovación pedagógica e inclusión digital.

PISA evalúa cada tres años las capacidades de los estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos en situaciones concretas. En la edición 2025 participaron 91 países, 38 de ellos integrantes de la OCDE.