Policía Ambiental realizó nueva liberación de fauna silvestre

La Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizó una nueva liberación de fauna silvestre junto con personal de la Reserva Natural Vaquerías de la Universidad Nacional de Córdoba.

En esta oportunidad, regresaron a su hábitat 42 ejemplares: 41 aves y un zorro gris. Los animales habían sido rescatados en distintos procedimientos de control y fiscalización y, luego de cumplir con el proceso de recuperación y rehabilitación, recibieron el alta sanitaria y comportamental para volver a la naturaleza.

La liberación se concretó en la Reserva Natural Vaquerías, ubicada en Valle Hermoso, en el departamento Punilla. El área cuenta con unas 400 hectáreas de vegetación autóctona y reúne condiciones adecuadas para el retorno de los ejemplares.

“Son 41 aves y un zorro gris que, luego de ser rescatados por Policía Ambiental y permanecer en cuarentena en el centro de rescate Tatú Carreta, pudieron completar su recuperación y hoy regresan a la naturaleza”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Antes de la liberación, los equipos técnicos evaluaron las características de cada especie y las condiciones de la reserva para determinar qué ejemplares podían ser reintroducidos, de acuerdo con la capacidad y las condiciones del ambiente.

Seguimiento

Como parte de la actividad, las aves fueron anilladas para facilitar su identificación y permitir un seguimiento posterior a la liberación. Esta técnica permite obtener información sobre la adaptación de los ejemplares al ambiente y aportar datos para el estudio y la conservación de las especies.

“El anillado nos permite identificar a los ejemplares si vuelven a ser observados en vida silvestre. De esta manera podemos conocer cómo se adaptan al ambiente y obtener información que contribuya al seguimiento y la conservación de las especies”, señaló Joaquín Piedrabuena, guardaparque de la Reserva Natural Vaquerías. Los anillos cuentan con un código que permite identificar a cada ejemplar y conocer su procedencia.

Una reserva para la conservación

La Reserva Natural Vaquerías pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra en Valle Hermoso. Con una superficie de 400 hectáreas, protege una muestra representativa del Bosque Serrano y la cuenca del arroyo Vaquerías.

Por sus características, el área constituye un espacio adecuado para la reintroducción de ejemplares de fauna silvestre rehabilitados y para el desarrollo de acciones vinculadas con la conservación de la biodiversidad.

Las especies liberadas fueron: brasita de fuego, cabecita negra, calandria, carancho, celestino, zorzal chiguanco, diuca, lechuza de los campanarios, naranjero, pepitero de collar, reinamora, rey del bosque, vira vira, zorzal mandioca y zorro gris.

Recuperación y rehabilitación

Los ejemplares fueron recuperados por la Policía Ambiental en procedimientos vinculados con la tenencia ilegal de fauna silvestre y trasladados para su recuperación.

María Ahumada, veterinaria de la Reserva Tatú Carreta, explicó que las aves cumplieron su proceso de rehabilitación en este centro de rescate, que trabaja de manera articulada con Policía Ambiental para favorecer la reinserción en la naturaleza de los animales recuperados en procedimientos de control de fauna.

Por su parte, María Belén Blanda, subsecretaria de Agua, Ambiente y Control y Fiscalización, destacó el compromiso del Gobierno provincial con la protección de la biodiversidad y los recursos naturales.

“Cada nueva liberación representa una nueva oportunidad para estos ejemplares y refleja el compromiso del Estado con la conservación de nuestra fauna y de nuestra casa común”, expresó.