Pusieron en marcha Laboratorio de Inteligencia Artificial en Aula Digital

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, puso en marcha el curso presencial “IA Lab: Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Aula Digital”, destinado a docentes y equipos técnicos de Educación Primaria y Secundaria. La iniciativa, desarrollada en colaboración con Chicos.net y Telecom, propone integrar la inteligencia artificial generativa (IAG) a las prácticas pedagógicas desde una mirada crítica, ética, inclusiva y creativa.

“La inteligencia artificial puede ampliar las posibilidades de enseñar y aprender, pero su valor educativo depende siempre del criterio y la intervención de las y los docentes. Esta formación busca que puedan conocer, experimentar y evaluar estas herramientas para incorporarlas con sentido pedagógico, cuidando las trayectorias y fortaleciendo aprendizajes significativos”, señaló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

El trayecto surge ante la creciente presencia de la IA en la vida cotidiana, el trabajo, la cultura y la educación. En ese marco, propone comprender los alcances y las limitaciones de herramientas capaces de producir textos, imágenes, audios, videos y otros contenidos a partir de instrucciones en lenguaje natural, y explorar su uso para diversificar actividades, adaptar materiales y acompañar distintos ritmos, intereses y necesidades de aprendizaje.

La propuesta reafirma, a la vez, la centralidad de la tarea docente: la selección de contenidos, el diseño de experiencias significativas, la toma de decisiones pedagógicas y la evaluación crítica de los recursos generados continúan bajo la responsabilidad de las y los educadores.

“Pensar la inteligencia artificial generativa como una aliada para atender la diversidad de trayectorias, ritmos y necesidades de aprendizaje nos permite abrir nuevas oportunidades para diversificar actividades, adaptar materiales y fortalecer los procesos de inclusión educativa. Con esta formación buscamos que las y los docentes se acerquen a la IA desde una perspectiva práctica, crítica y pedagógica”, subrayó la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti.

Durante el primer encuentro, denominado “Introducción a la IA”, las y los participantes analizaron el papel de la tarea docente en la era de la inteligencia artificial y el pasaje de una mirada centrada en la tecnología como amenaza hacia su comprensión como herramienta de asistencia. También reflexionaron sobre el riesgo del sedentarismo cognitivo y las posibilidades de expansión de la inteligencia, e incorporaron técnicas iniciales de prompting para formular instrucciones claras, precisas y contextualizadas y producir recursos educativos en distintos formatos.

“Esta formación aborda de manera integral cuestiones de inteligencia artificial generativa vinculadas con la tarea docente y suma el valor de la presencialidad: un espacio equipado, compartido con colegas, para experimentar y pensar juntos. Así se habilita un tiempo específico para la formación docente con y sobre tecnologías”, manifestó el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano.

Próximos encuentros

El cronograma continuará en el Aula Nuestro Lugar Digital, ubicada en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico Aquiles Gay, de 10 a 12:

• Jueves 10 de septiembre – Propuestas diversificadas para prácticas inclusivas. Se trabajará la diversidad en el aula y la organización de tareas por trayectos personales. La IAG se utilizará para generar variantes de una misma actividad según niveles e intereses, adaptar contenidos y crear evaluaciones diferenciadas.

• Jueves 17 de septiembre – Taller para planificar y crear materiales didácticos con IAG. El encuentro estará orientado a elaborar planificaciones, proyectos y secuencias didácticas, producir materiales en múltiples formatos y diseñar propuestas para utilizar esta tecnología con estudiantes en el aula.

• Jueves 24 de septiembre – Ética y uso responsable. La IA en marcha. Se abordarán los sesgos, la privacidad, la confiabilidad y la verificación de la información, junto con la construcción de acuerdos de uso escolar. Como cierre, se conformarán grupos de trabajo para planificar una propuesta pedagógica, un recurso o una adaptación que integre lo aprendido.

Quienes completen el trayecto recibirán una certificación de 20 horas otorgada por la Red de Formación Docente del Ministerio de Educación de Córdoba.