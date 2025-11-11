Llaryora en celebración de 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina

El gobernador Martín Llaryora participó del acto que dio inicio a las celebraciones por el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las entidades más representativas del sector agropecuario nacional.

El encuentro tuvo lugar en la sede central de la SRA, y reunió a referentes del campo, autoridades nacionales y provinciales, empresarios, dirigentes de todo el país, junto a más de 500 invitados.

A su arribo, el gobernador Llaryora saludó a las autoridades de la institución y valoró la contribución del sector al crecimiento del país y, particularmente, de Córdoba. “El campo es una de las principales fuerzas productivas de la Argentina y motor del interior. En Córdoba trabajamos para fortalecer esa alianza entre producción, valor agregado y empleo”, expresó.