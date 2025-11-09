Productor cordobés, de Colonia Valtelina, adquirió el tractor más grande del mundo

Un productor de Colonia Valtelina, en la provincia de Córdoba, adquirió el tractor más grande y potente del mundo, el John Deere 9RX 830, en una operación que marcó un hito en la historia de la agricultura argentina. El flamante equipo llegó al país luego de 40 días de viaje en barco, desembarcó en el puerto de Zárate y fue trasladado directamente al campo del productor, aunque hasta el momento permanece en el galpón sin ser puesto en funcionamiento.

El propietario, quien pidió mantener su identidad en reserva, es un reconocido apasionado de la maquinaria agrícola. Para concretar la compra, entregó como parte de pago un tractor John Deere 9420 y una pulverizadora autopropulsada 4730. El precio del 9RX 830 se estima en aproximadamente 1.300.000 dólares estadounidenses.

Desde la concesionaria Castro, encargada de la operación y representante oficial de John Deere y PLA by John Deere, calificaron al tractor como “el nuevo rey del campo argentino” y aseguraron que su llegada marca “un antes y un después en la historia de la agricultura del país”. Un especialista en tractores que participó del proceso comentó: “Es increíble y hermoso; es un equipo que cambia la perspectiva sobre lo que se puede hacer en el campo”.

El John Deere 9RX 830 es un tractor de última generación, diseñado para trabajos de alta demanda y grandes extensiones de cultivo. Su llegada representa no solo una novedad tecnológica, sino también un símbolo de inversión y modernización en el sector agropecuario argentino.

El productor todavía no ha comenzado a utilizar la máquina, que se encuentra en el galpón, pero las expectativas sobre su rendimiento y capacidad son altas. La operación llamó la atención en redes sociales y medios especializados, y se espera que su puesta en funcionamiento marque un hito en la maquinaria agrícola del país.

Fuente: Mate Santa Fe