San Justo: Realizan trabajos de Readecuación de Canal que finaliza en Ruta Nacional 19

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, realiza los trabajos finales de la Readecuación del Arroyo Calchín – Canal Bajo Hondo hasta Ruta Nacional N° 19, una obra clave para el control y mitigación de inundaciones en una de las zonas agroproductivas más importantes del este provincial.

La intervención forma parte del Sistema del Bajo Hondo – Cañada Jeanmaire, en el departamento San Justo. El proyecto alcanza más de 31 kilómetros de canal readecuado, abarcando dos tramos principales: el Canal Bajo Hondo, con una extensión de 16,65 km, y la traza natural del Bajo Hondo, de aproximadamente 14,9 km, hasta su vinculación con el Arroyo del Garabato.

Los trabajos benefician a las localidades de Colonia San Bartolomé, Laspiur, Devoto y La Francia, y tienen como objetivo mejorar el escurrimiento superficial de una cuenca extremadamente plana que históricamente sufrió problemas de anegamiento.

El proyecto contempla la limpieza y reconformación de taludes, la readecuación de la cota de fondo del canal para optimizar el flujo de agua, y el corrimiento de bordos o terraplenes para garantizar la accesibilidad en futuras tareas de mantenimiento.

Además, se ejecutaron nuevas alcantarillas de hormigón armado y se repusieron las existentes en mal estado, asegurando su correcto funcionamiento hidráulico.

La obra contempla también la limpieza del tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 19 y las vías del ferrocarril, donde se encontraba una importante obstrucción vegetal que afectaba el escurrimiento natural del sistema.

Recientemente el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló recorrió la obra junto al inspector de la secretaría de Infraestructura Hídrica, Gastón Conrero.

Durante la visita de obra Castelló explicó que «los trabajos benefician a las localidades de Colonia San Bartolomé, Laspiur, Devoto y La Francia, y tienen como objetivo mejorar el escurrimiento superficial de una cuenca plana que históricamente ha sufrido problemas de anegamiento».

Luego Conrero explicó que “se están terminando los trabajos de mantenimiento y la limpieza del canal, un canal histórico que está de la época de 1980 aproximadamente. La obra contemplaba también toda la readecuación de esta cañada y la limpieza del canal Bajo Hondo. La obra permite mejorar los escurrimientos de los excedentes hídricos rurales de todo este sector”.