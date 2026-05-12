Llaryora participó de 25° aniversario de IPEM 315 en San Francisco

Durante su visita a San Francisco, Martín Llaryora participó de los festejos por el 25° aniversario del IPEM Nº 315 «José Hernández», donde compartió la celebración junto a docentes, alumnos, directivos y demás miembros de la comunidad educativa.

“Los aniversarios siempre son lindos para recordar, para tomar aire e impulsar las transformaciones de cara al futuro, siempre teniendo en cuenta todo lo que se hizo para llegar a este día”, expresó Llaryora durante el acto.

La institución fue creada en el año 2001 como respuesta a una demanda histórica de la comunidad, ya que permitió acercar la educación secundaria a jóvenes de un sector de la ciudad que hasta ese momento debían trasladarse al centro para continuar sus estudios.

En este sentido, el gobernador mencionó que el colegio nació “en uno de los momentos económicos más difíciles de la Argentina”, y destacó que, aun en ese contexto, “Córdoba definió hacer escuelas”.

El establecimiento creció en el corazón de los barrios Cottolengo y 20 de Junio, en una comunidad de familias trabajadoras. Hoy, gracias al Boleto Educativo Cordobés, llegan estudiantes de distintos puntos de San Francisco.

Más tecnología e infraestructura

En la ocasión, el gobernador anunció: “Hemos adquirido 20 mil netbooks y cada uno de ustedes va a tener un nuevo laboratorio para aprender en igualdad de condiciones”.

A la vez que confirmó el envío de 10 millones de pesos “para complementar el proyecto educativo”.

El mandatario señaló que “muchas de las cosas que hoy tiene la institución son producto del esfuerzo y de la lucha de toda una comunidad”. A la vez que llamó a “defender la educación pública, que genera igualdad de oportunidades, sin importar el apellido, el barrio o el código postal”.

“En este momento, la educación pública está siendo desfinanciada”, advirtió el Gobernador, y aseguró que Córdoba seguirá sosteniendo políticas educativas “aun con caída de recursos”.

Actualmente, el IPEM Nº 315 cuenta con 306 estudiantes en doce divisiones y desarrolla una amplia propuesta formativa que incluye programas de pasantías laborales, capacitaciones vinculadas al mundo del trabajo y proyectos educativos articulados con instituciones universitarias y organismos internacionales.

Además, los alumnos participan de iniciativas como el Modelo de Naciones Unidas, la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, y un convenio con el Consulado Italiano que permite incorporar el aprendizaje de una segunda lengua extranjera.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, explicó que “Córdoba tiene un plan educativo, sabemos a dónde vamos y qué queremos”.

“Incluso en un contexto difícil y complejo, vamos avanzando. Para nosotros la educación es una prioridad”, subrayó.

El intendente Damián Bernarte, por su parte, destacó que “cuando la Provincia y el Municipio trabajan juntos de manera articulada, estas instituciones sin dudas se fortalecen”.

Y agregó: “Esta escuela nació como una oportunidad, creció junto al barrio y es parte fundamental del futuro de San Francisco”.

Por su parte, Laura Olivero, directora IPEM Nº 315 «José Hernández», agradeció a las autoridades provinciales y destacó: “Ahora más que nunca decimos que nuestra escuela brinda calidad educativa y calidad humana. Hoy cumplimos 25 años transformando educación en oportunidades”.

Cabe destacar que la institución también brinda servicio PAICor y acompaña las trayectorias educativas de sus estudiantes con distintas herramientas de inclusión y formación.

Para cerrar, el gobernador expresó: “Esta escuela abrió sus puertas en un momento donde el desafío era ajustar y cerrar sistemas educativos, y hoy sigue creciendo y transformando oportunidades”.