Morteros: Diplomatura Universitaria Acompañantes Comunitarias

Presentación de la 8° Cohorte 2026 de la Diplomatura Universitaria “Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género”.

Desde la Municipalidad de Morteros, a través de Punto Mujer Morteros y de manera conjunta con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), se informa el inicio de un nuevo cursado de la Diplomatura Universitaria “Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género”, correspondiente a la 8° Cohorte 2026.

En esta oportunidad, la ciudad de Morteros será nuevamente sede presencial de la propuesta formativa, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, sensibilización y abordaje integral de las violencias de género.

La diplomatura comenzará el próximo 30 de mayo y se extenderá hasta el mes de diciembre de 2026, desarrollándose en el espacio de Punto Digital, ubicado en el Predio del Ferrocarril.

Las clases se dictarán de manera presencial los días sábados establecidos en el cronograma de formación, en el horario de 9:30 a 13:30 horas.

La propuesta está orientada a fortalecer herramientas comunitarias, promover la construcción de redes de acompañamiento y brindar formación con perspectiva de género a personas interesadas en la temática, agentes institucionales, referentes territoriales y público en general.

Desde Punto Mujer Morteros y la Municipalidad se destaca la importancia de continuar generando espacios de formación y capacitación que permitan construir comunidades más igualitarias, libres de violencias y con mayor acceso a derechos.

https://forms.gle/2uWTRJyTS8t9vEws7