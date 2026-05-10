Avanza programa «Pavimento Solidario» en Morteros

La Municipalidad de Morteros continúa avanzando con nuevas obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, la obra de cordón cuneta sobre calle Las Heras ya se encuentra en su etapa final, consolidando una mejora importante para los vecinos del sector.

“El trabajo conjunto con los vecinos nos permite seguir concretando obras que transforman la realidad de cada sector. Este avance en calle Las Heras significa más orden, mejor infraestructura y una ciudad preparada para seguir creciendo”, expresó Sebastián Demarchi.

Los trabajos permitirán optimizar el escurrimiento del agua, aportar mayor orden urbano y acompañar el crecimiento de la infraestructura barrial, generando mejores condiciones de transitabilidad y calidad de vida.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de seguir llegando con obras a cada barrio, fortaleciendo el desarrollo y la planificación de Morteros bajo el objetivo de construir una ciudad más fuerte, ordenada y preparada para el futuro.