Llaryora participó de la Mesa Federal Minera

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó en la provincia de San Juan de la Mesa Federal Minera, un ámbito de articulación entre provincias productoras y el Gobierno nacional donde se definen estrategias para el desarrollo del sector en Argentina.

En ese marco, el mandatario provincial mantuvo reuniones con gobernadores y autoridades nacionales, y fijó la posición de Córdoba frente al crecimiento de la minería y la energía como motores de la economía.

“En Córdoba apostamos al desarrollo minero y tenemos nuestras empresas industriales y de servicios preparadas para asistirlo”, sostuvo Llaryora, al tiempo que remarcó la capacidad del entramado productivo provincial para integrarse a las cadenas de valor del sector.

El gobernador recordó que en 2014, en su rol como ministro de Industria, impulsó la creación del Clúster del Petróleo, Gas y Minería de Córdoba, cuando comenzaba el desarrollo de Vaca Muerta. “En aquel momento eran 13 empresas; hoy superan las 200, lo que demuestra el potencial de nuestra industria para abastecer proyectos estratégicos”, señaló.

Durante su exposición, Llaryora enfatizó que el crecimiento del sector debe contemplar la participación de proveedores nacionales. En ese sentido, planteó la necesidad de que el Estado nacional garantice igualdad de condiciones para que las empresas argentinas puedan competir con firmas extranjeras.

“El desarrollo minero tiene que traducirse en más trabajo, más proveedores locales y más oportunidades para las economías regionales”, afirmó.

Además, el mandatario provincial reiteró el respaldo de Córdoba a las políticas que promueven inversiones, recordando que la Provincia adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporando beneficios adicionales a nivel local.

Llaryora también vinculó el crecimiento de la minería y el petróleo con la generación de divisas para el país.

En ese sentido, se mostró optimista respecto a la posibilidad de diversificar la matriz exportadora argentina.

“El ingreso de dólares que generan estos sectores puede permitir que Argentina deje de depender exclusivamente del agro y avanzar hacia la eliminación de las retenciones”, expresó.

A su vez, planteó la necesidad de consolidar un federalismo productivo real, donde las provincias tengan un rol protagónico en la toma de decisiones sobre inversiones estratégicas.

Finalmente, Llaryora sostuvo que el impulso a la minería debe darse bajo reglas claras y con un enfoque sostenible.

“No hay progreso verdadero si no cuidamos el ambiente. El desarrollo tiene que darse con controles rigurosos, transparencia y licencia social”, afirmó.

En esa línea, defendió la articulación público-privada como herramienta clave para potenciar la producción y transformar los recursos naturales en desarrollo económico con impacto en la calidad de vida de la población.

Qué es la Mesa Federal Minera

La Mesa Federal Minera es un espacio institucional que reúne a las provincias con actividad minera, autoridades nacionales y actores del sector, con el objetivo de coordinar políticas públicas, promover inversiones y fortalecer el desarrollo de la actividad en todo el país.

En este ámbito se abordan temas clave como competitividad, infraestructura, sustentabilidad ambiental, generación de empleo y participación de proveedores locales, con una mirada federal orientada a que el crecimiento del sector tenga impacto directo en las economías regionales.