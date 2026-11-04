Llaryora preocupado por pérdida de empleo en industria metalmecánica y pidió reducir impuesto a combustibles

El gobernador Martín Llaryora expresó su preocupación por la pérdida de empleo en la industria metalmecánica y reclamó reducir el impuesto nacional a los combustibles, durante su participación en la 32.ª

Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mandatario planteó que el impulso a nuevas actividades, como la minería, el petróleo y el gas, debe complementarse con medidas para sostener a las industrias que históricamente generaron producción y empleo. Además, destacó la capacidad de las empresas cordobesas para incorporarse como proveedoras de esos sectores.

Llaryora compartió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el panel “La nueva geografía del desarrollo: Energía, minería y cadenas de valor”, moderado por Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Defender la producción y el empleo

Durante su intervención, Llaryora cuestionó la falta de una estrategia nacional para acompañar a las empresas y advirtió sobre el impacto de la caída de la actividad en las pymes y sus cadenas de proveedores.

“Estamos potenciando y motorizando los nuevos motores de la Argentina, pero tenemos otro motor real al que hay que asistir, no se puede mirar para otro lado frente al cierre de 33.000 pymes y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo”, enfatizó.

En ese marco, sostuvo que el desarrollo de nuevos sectores productivos debe acompañarse con políticas que permitan sostener las capacidades industriales existentes.

“Yo creo que hay que desarrollar nuevos motores para que no se apaguen otros. Ahora, desarrollar un nuevo motor para apagar el otro no es inteligente”, expresó.

Industria metalmecánica y proveedores locales

El gobernador sostuvo que el crecimiento de la minería, el petróleo y el gas debe trascender la extracción de recursos naturales y promover un proceso de industrialización que permita agregar valor, desarrollar proveedores y generar empleo.

“Necesitamos que la minería, el petróleo y el gas hagan el mismo desarrollo industrial que hizo el agro. Argentina se desarrolló como un país agropecuario y después desarrolló la agroindustria, industrializó lo que antes se traía de afuera para producir el agro. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora con la minería, el petróleo y la energía”, afirmó.

En ese sentido, destacó las capacidades de la industria metalmecánica y del complejo científico y tecnológico de Córdoba para integrarse a esas cadenas de valor. Como ejemplo, mencionó el desarrollo de empresas vinculadas a las industrias satelital, aeronáutica, automotriz y de maquinaria agrícola en Córdoba y Santa Fe.

“El complejo científico tecnológico cordobés puede proveer materiales en esta industria altamente competitiva, tenemos que integrar esas cadenas de valor a la minería y el petróleo”, señaló.

Llaryora consideró necesario “que cada una de las empresas y clusters vinculados a la minería y la energía desarrollen sus líneas de proveedores”.

Como antecedente, mencionó la experiencia de la industria autopartista cordobesa, cuyo crecimiento estuvo ligado a la articulación entre las terminales automotrices y sus proveedores.

“Eso requiere una voluntad especial y un esfuerzo conjunto”, subrayó.

En coincidencia, Pullaro destacó el potencial industrial de la Región Centro: “Lo peor que podríamos hacer como país es no articular el potencial minero con nuestras industrias y campos que tienen años de inversión y capacitación”.

Impuesto a los combustibles y subsidios al transporte

Finalizado elnencinetro, en diálogo con la prensa, Llaryora también reclamó una reducción del impuesto nacional a los combustibles y cuestionó la desigualdad en la distribución de los subsidios al transporte.

El mandatario planteó que una baja de ese tributo permitiría reducir el costo del servicio y aliviar el bolsillo de los usuarios.

“Saquen el impuesto a los combustibles y podremos bajar el 35% el boleto a los cordobeses. El subsidio al AMBA no arregla el transporte de toda la Argentina. Necesitamos que bajen el impuesto a los combustibles”, sostuvo.

Además, cuestionó el destino de la recaudación y la falta de inversión nacional en infraestructura vial: “No se utiliza un solo centavo del impuesto a los combustibles para arreglar rutas, se lo queda el Gobierno nacional. Las obras las están haciendo los intendentes y los gobernadores. La Nación no hace ninguna obra en la Argentina”.

Un pacto fiscal que acompañe a la producción

Consultado sobre la posibilidad de avanzar en un pacto fiscal federal con el Gobierno nacional, Llaryora manifestó su disposición al diálogo y planteó que la discusión debe contemplar la situación de los sectores industriales que atraviesan dificultades.

Para avanzar en un acuerdo, propuso una mesa de trabajo con participación de la Nación, los gobernadores, los intendentes y los sectores productivos.

“Sentémonos en serio en una mesa. Nosotros no tenemos problemas. Si vamos a sacar impuestos, saquemos impuestos que se queda solo la Nación y hagamos un esquema”, planteó.

Finalmente, pidió que las reformas se construyan mediante acuerdos concretos, “no con consignas para quedar bien, para echarle la culpa a uno u otro, sino sentándonos a discutir un buen esquema que le sirva a la industria”.