En el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de la Fundación Jean Maggi, organización que impulsa la inclusión de niños y niñas con discapacidad a través del deporte.

La reunión se llevó a cabo en el marco del décimo aniversario de la institución, que en esta nueva etapa pasará a llamarse “SuperAdaptados Fundación”, reafirmando su misión de promover una sociedad más inclusiva y accesible.

Durante el encuentro, Llaryora valoró la tarea que lleva adelante la Fundación y reiteró el compromiso de Córdoba con las infancias y con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

En esa línea, la Provincia sostiene una agenda de inclusión que promueve el acceso a derechos, la participación plena y el acompañamiento integral, entendiendo a la discapacidad desde una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía.

Al término de la reunión, Jean Maggi, quien lideró a la Fundación en su primera década, destacó el rol fundamental que ha cumplido de la Provincia para tratar de facilitar la labor inclusiva de la entidad.

“Siempre hemos tenido un muy buen trato, hemos hecho muchas cosas juntos y cada uno poniendo sus ideas hemos convivido a lo largo de estos 10 años. Cuando Martín estaba en la Municipalidad y ahora como gobernador. Y la verdad es que el balance ha sido muy positivo”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero quien ratificó los lineamientos de la actual administración para “continuar trabajando de manera articulada con las instituciones que se ocupan de las personas con discapacidad“.

Añadió que “cuando nos preguntan cuál es el modelo Córdoba, este es el modelo: trabajar de manera conjunta el Estado con la sociedad civil. Y el Estado va a seguir trabajando con este tipo de fundaciones”.

Recordó Montero que en 2025 “casi 300 instituciones de la sociedad civil fueron acompañadas por el Gobierno de la Provincia con el Fondo de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad y este año como lo anunció recientemente el gobernador, vamos a tener un nuevo acontecimiento que pone de manifiesto el compromiso que tiene la actual administración con la sociedad civil en esa materia”.

En el marco de las actividades por el aniversario, el martes 28 se realizará una gala en el Palacio Ferreyra, que contará con la disertación especial de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes y padrino de la entidad.

El miércoles 29, en el estadio Mario Alberto Kempes, se concretará la entrega de bicicletas adaptadas y se desarrollará una nueva charla de Zerbino sobre resiliencia y superación.

De la reunión con el mandatario provincial participó también el reconocido conductor radial y televisivo Pancho Ibáñez, quien ha trabajado activamente en los últimos años, apadrinando a la Fundación que, entre otras actividades, fabrica y entrega bicicletas adaptadas para niños y personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión .

Sobre la Fundación

Fundación Jean Maggi es una organización privada sin fines de lucro creada para contribuir y brindar ayuda a niños con discapacidad a través del deporte.

Fue fundada en 2016 en Córdoba por Juan Ignacio Maggi y María Victoria Milano, y desde 2020 cuenta también con operaciones en Estados Unidos bajo el nombre The Jean Maggi Foundation.

La entidad trabaja bajo la convicción de que el movimiento es una herramienta fundamental de inclusión, que permite a las personas desarrollarse en lo deportivo, lo personal y lo social. A través del acceso al deporte adaptado, busca mejorar la calidad de vida de niños con discapacidad, acompañando también a sus familias y entorno.

Maggi indicó que se está retirando y será reemplazado por Javier Gómez, pero no duda que “la Fundación y el Gobierno seguirán trabajando en conjunto”

Se comprometió además a continuar trabajando y usar su experiencia , convencido de lo que puede aportar el deporte dentro de la discapacidad. “Voy a estar disponible porque es lo que me mueve; tratar de cambiar conceptos de discapacidad y procurar políticas que faciliten la vida de las personas con discapacidad”, concluyó.