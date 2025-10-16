Llaryora subrayó importancia del movimiento cooperativo y mutualista

El gobernador Martín Llaryora subrayó la importancia del movimiento cooperativo y mutualista como un motor de desarrollo y de justicia territorial.

“Darle un espacio institucional relevante al cooperativismo y al mutualismo es reconocer una realidad profunda: en el interior de Córdoba, estas organizaciones muchas veces son el brazo extendido del Estado. Cuando no hay empresas privadas o presencia estatal directa, son ellas las que garantizan servicios, producción y trabajo”, expresó.

Estás expresiones de apoyo del mandatario cordobés se dan en el marco del acompañamiento que la Provincia le viene dando a cooperativas y mutuales de toda la provincia, con el objetivo de reforzar su infraestructura, adquirir equipamiento y financiar programas de capacitación.

Se trata de un soporte concreto a las entidades que, desde el interior, sostienen la vida productiva y social de cientos de comunidades.

Llaryora recordó que el movimiento cooperativo y mutualista argentino “ha estado históricamente subvalorado”, y destacó que “si se tomara su capacidad de generación de empleo como un conjunto, sería uno de los mayores empleadores de la provincia”.

“Defender el cooperativismo y el mutualismo es defender el interior de cada uno de nuestros pueblos. Es defender su dignidad, su arraigo y su posibilidad de crecer con trabajo propio”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso, explicó que la Provincia está acompañando “a todo el movimiento, desde la cooperativa más pequeña hasta aquellas que lideran grandes proyectos productivos”.

“La intención de este Gobierno es estar cerca, apoyar y fortalecer a las instituciones que hacen posible que las comunidades del interior sigan de pie”, agregó.

A su turno, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, señaló que “si hay un movimiento que expresa el verdadero federalismo es el de las cooperativas y mutuales”.

“En muchos pueblos no habría servicios básicos si no existieran las cooperativas. Ellas son las que garantizan la organización social, la transparencia y la llegada de los recursos donde el Estado, solo, no puede”, afirmó.

También participaron el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; legisladores, intendentes, jefes comunales y representantes del movimiento cooperativo y mutualista de toda la provincia.