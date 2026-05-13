Llaryora y Pullaro en TodoLáctea: «Poner a la producción y al empleo en primer lugar

El gobernador Martín Llaryora, acompañado por su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la mayor muestra lechera del Cono Sur, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco hasta el jueves 14 de mayo.

Durante la inauguración, el mandatario pidió “poner a la producción y al empleo en primer lugar, porque si no es muy difícil sostener cualquier modelo económico”.

Además, destacó que “organizar una muestra como esta es hacer patria en el interior del interior”; y valoró “el trabajo conjunto de las provincias de la Región Centro para defender la producción, el empleo y las actividades que sostienen a la Argentina”.

En la ocasión, Llaryora pidió que el nuevo RIGI lanzado por el Gobierno Nacional contemple la baja de las retenciones para el sector agropecuario, porque «es hora de que le toque al campo argentino, para que esa plata quede en manos de nuestros productores, porque hace años que nos vienen esquilmando».

“En Córdoba, el 98 por ciento de los recursos que recaudamos vinculados al sector vuelven en caminos rurales, tendido eléctrico, patrulla rural e infraestructura productiva”, detalló.

Y a continuación subrayó: “El silencio es cómplice, por eso hay que levantar la voz. Se baja la carga impositiva a un montón de sectores, pero el campo no puede seguir sosteniendo la fiesta”.

«Necesitamos una política productiva para que el campo se desarrolle, se industrialice y genere más empleo», completó.

En otro tramo de su alocución, el gobernador sostuvo que “todos los países están yendo hacia los biocombustibles porque quieren generar más trabajo, más empleo. Por eso hay que sacar la ley de biocombustibles. No importa el partido político, lo que importa es generar trabajo”.

“¿Por qué nuestro grano tiene que seguir saliendo en camiones y los biocombustibles los tienen que seguir haciendo otros?”, enfatizó.

Llaryora también defendió la educación y la ciencia en relación al sector productivo: “No nos podemos olvidar del INTA, de las escuelas técnicas y de la universidad pública, porque ahí se formaron gran parte de los talentos y capacidades que hicieron productivo a nuestro campo”.

Sobre el potencial de la cadena láctea, aseguró que “la industria lechera muestra todo lo que Argentina puede hacer, desde la materia prima hasta el máximo nivel de industrialización y exportación”; y remarcó que “la producción y la industria son parte de la solución, no del problema”.

Jornada inaugural TodoLáctea 2026

Ambos mandatarios recorrieron la exposición y dialogaron con productores, empresarios y representantes de distintos sectores vinculados a la cadena láctea, en una muestra que volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros productivos del país.

La exposición, organizada por el Grupo TodoAgro, reúne durante tres jornadas a productores, industriales, técnicos, empresas e instituciones vinculadas a la actividad lechera.

Por su parte, Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, remarcó la importancia de la Región Centro como sostén productivo de la Argentina.

En ese sentido, enfatizó: «Con Córdoba hemos encontrado una forma de trabajar juntas y demostrarle a la Argentina un camino diferente. Un camino que le abre paso a todos aquellos que se esfuerzan todos los días para sacar al país adelante, que nunca se olvidará de su ADN productivo, porque sabemos que tenemos que generar trabajo».

La edición 2026 confirmó nuevamente su relevancia para el sector, con la participación de más de 120 empresas argentinas, junto a firmas provenientes de Brasil, Estados Unidos y Costa Rica. Además, se estima la llegada de más de 300 visitantes del exterior durante las tres jornadas.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, valoró la articulación entre las provincias que conforman el ente interregional. “Tuvimos una excelente reunión de la Región Centro, que es el ámbito de trabajo que cada año supera las expectativas desde que los gobernadores Pullaro y Llaryora plantearon la necesidad de avanzar conjuntamente. Ahora abordamos el tema de la lechería y de lo que significa el acuerdo de Argentina con el Mercosur para las economías regionales”.

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, indicó a su turno: «TodoLáctea no es sólo una exposición, es un ejemplo de que en Argentina podemos pensar al país de otra manera. Con lo público y lo privado trabajando en conjunto y con políticas públicas que generan condiciones favorables para la producción. Esto es lo que Córdoba y Martín Llaryora siempre demostraron».

José Iachetta, director de TodoLáctea, sostuvo que “esta es una muestra de nivel internacional, una de las mejores exposiciones lecheras del mundo”. Y valoró el acompañamiento de la Provincia y el Municipio para poder llevar adelante el evento.

Durante el acto inaugural también estuvieron presentes el ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso; de Comunicación, Daniel Pastore; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Massei; el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada; y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.

Más detalles de la tradicional expo

La exposición ocupa casi la totalidad de las 12 hectáreas del predio ruralista, con más de 5.000 metros cubiertos entre salones y carpas.

Entre las novedades de esta edición se destacan la Plaza de los Forrajes Conservados, un sector dedicado a Leches Alternativas (búfalos, ovejas y burras), y seis auditorios simultáneos donde se desarrollan jornadas técnicas, simposios y talleres.

La programación incluye Jornadas Lecheras Nacionales, una Jornada de Reproducción y Genética, el Simposio de Ciencia y Tecnología de Lácteos, encuentros sobre nutrición, podología bovina, tambos de bajo costo y manejo de forrajes conservados, entre otras actividades.

Además, se realiza el Encuentro de Mujeres Tamberas y Queseras, mientras que el Salón Internacional concentra charlas con especialistas nacionales e internacionales sobre el mercado lácteo global y las oportunidades exportadoras para Argentina.

Los concursos nacionales forman parte central de la agenda de la exposición, con la realización de la Copa Argentina del Dulce de Leche, la Copa Argentina de Quesos con Ojos, la Copa Argentina de la Muzzarella y la Copa al Mejor Alfajor Cordobés.

Durante la primera jornada también se desarrollaron las Olimpíadas Lecheras Nacionales, en su quinta edición, con la participación de más de 50 escuelas secundarias de todo el país.