Mantienen ALERTA vigente por probabilidad de Incendios Forestales hasta el lunes 3

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil mantiene vigente un alerta por condiciones meteorológicas de peligro para el desarrollo de incendios forestales, con vigencia hasta el lunes 3 de agosto.

El informe advierte que el oeste provincial presenta condiciones de peligro muy altas y altas debido a la combinación de baja humedad, vegetación seca y condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.

Durante este período, la disponibilidad de combustible fino se encuentra por encima del umbral de ignición, lo que incrementa el riesgo de inicio y rápida propagación de incendios.

Si bien se prevé un aumento gradual de la humedad hacia la segunda mitad del período, el peligro de incendios continuará siendo elevado.

Para el resto de la provincia también se pronostica un índice de peligro alto durante toda la vigencia del alerta.

Según el Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) se mantendrá en los siguientes niveles:

* Sábado: Muy alto.

* Domingo: Alto.

* Lunes: Alto.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de prevención, evitar cualquier tipo de quema y dar aviso inmediato ante la presencia de humo o fuego al 100 o al 0800-888-38346.