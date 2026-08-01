URD San Justo: Concretaron detención de principal acusado, de homicidio de Matías Ochonga

La Unidad Regional Departamental San Justo informa que, en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el pasado 12 de julio, en el que resultó víctima Matías Gerardo Ochonga (20), en la mañana de este viernes se concretó la detención del principal acusado.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la mañaan en la sede de Tribunales de San Francisco, donde Alexis Agustín Guevara alias Manay, sobre quien pesaba una orden de detención vigente, se presentó de manera voluntaria acompañado por su abogado defensor, Dr. Mario Ruiz.

En cumplimiento de la medida judicial dispuesta por la Fiscalía de 2.º Turno, personal de la División Investigaciones procedió a hacer efectiva su inmediata detención.

Posteriormente, el detenido fue trasladado con un importante dispositivo de seguridad, personal del E.T.E.R. y con el acompañamiento del S.E.O.M., hacia la Alcaidía de la Comisaría de San Francisco, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Con esta detención, la investigación registra un avance significativo en el esclarecimiento del hecho, continuando las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía de 2.º Turno.