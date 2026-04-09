Maratón: Brinkmann será sede del 3° Grand Prix San Justo

El Secretario de Gobierno Marcos Grande y la Directora de Juventud, Deportes y Recreación Dalila Gallino participaron de la presentación de la tercera edición del Grand Prix San Justo. Brinkmann será nuevamente parte del evento con la Maratón de San Juan Bautista, el domingo 7 de junio.

El lanzamiento oficial se realizó en Miramar de Ansenuza, con la presencia de autoridades regionales y representantes de la Confederación Argentina de Atletismo y la Asociación Atlética San Justo.

El campeonato comenzará el 17 de mayo y se extenderá hasta noviembre del corriente año, con $1.500.000 en premios.

En la oportunidad se destacó el trabajo conjunto entre las 8 localidades que integran el grand prix, para construir un campeonato cada vez más fuerte, con servicios de calidad y una organización que sigue creciendo edición tras edición.