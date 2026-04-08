Morteros conmemora la “Semana de la Actividad Física y el Deporte”

El próximo domingo 12 de abril la Municipalidad de Morteros organiza una jornada en conmemoración a la semana de la actividad física y el deporte. A partir de las 15 horas en el predio del ferrocarril (Parque Central) se realizarán diversas actividades que involucran a programas del municipio, con la intención de sumar a emprendimientos privados ligados a la actividad física y el deporte para que promocionen sus actividades con menciones y demostraciones durante la jornada, para ello estos emprendimientos e instituciones deberán completar un formulario comunicándose al WhatsApp de la Secretaría de Deportes 3562-547855.

La jornada contará con juegos y actividades para niños/as, adultos y adultos mayores como es el caso del newcom para estos últimos, realizandose a cabo un encuentro regional con la participación del equipo municipal y conjuntos de distintos puntos de la región. Los restante programas que estarán realizando actividades serán la escuela de Iniciación Deportiva, y Entrenate Fuerte, con Zumba, funcional y Running, invitando a participar a todo el que se quiera sumar de forma libre y gratuita.

El intendente Sebastián Demarchi, manifestó la importancia que tiene el deporte y la actividad física en la sociedad, que a través de las instituciones y actividades privadas potencian las capacidades de los morterenses, inculcando valores y hábitos saludables, haciendo una Ciudad cada vez más fuerte.

Por su parte el Secretario de Deportes Leandro Conti, manifestó la importancia de promocionar la variedad de actividades que tiene Morteros, tanto en lo público como en lo privado, facilitando que más gente las conozca y se sume a la práctica de distintas disciplinas.