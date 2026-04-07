Franco Nazzi ante un nuevo desafío en el Turismo Pista Clase 3

El piloto de Brinkmann, Córdoba, espera poder afirmarse definitivamente dentro de la divisional mayor.

El próximo fin de semana se pone en marcha la tercera fecha del año para Franco Nazzi dentro de la Clase Tres del Turismo Pista, llevando adelante la misma con el fin de poder seguir sumando experiencia y sacando conclusiones respecto de un auto que lo mostró mucho más cómodo en la segunda fecha del año a la espera de poder seguir con esa curva ascendente de cara al compromiso que se avecina.

Si bien resultarán vitales los ensayos correspondientes al día sábado, la meta del piloto cordobés pasa por poder sentirse a gusto en el escenario entrerriano y, a partir de ello, poder mostrarse dentro de los tiempos lógicos desde un primer momento, lo cual sin dudas será clave para poder acrecentar el objetivo planteado.

“Esperemos poder sostener el buen ritmo que se mostró en la fecha pasada y que nos permite ir adaptándonos al auto con buen ritmo. La idea es funcionar bien desde el principio y poder sacar provecho de las características del circuito” Indicó Franco Nazzi.

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