Club Bertossi: Actividad Bochófila y Torneo Anual

El pasado domingo 5 de abril el jugador de primera categoría Luis Acosta, el jugador de segunda categoría Fernando Utrera y tres parejas de tercera categoría conformadas por Oscar Palacios y Carlos Vanetti, Benjamín Vanetti y Juan Peralta, Elías Muñoz, Rubén Córdoba y Pablo Dardatti participaron del campeonato organizado por el Club Argentino de la localidad de Ramona.

Dos parejas a cuatro puntos conformadas por Daniel Giordano y Gabriel Dalmasso, Julio Ibáñez y Roque Ibáñez participaron en el campeonato organizado por el Club 25 de Mayo de la ciudad de San Jorge en la provincia de Santa Fe.

Asimismo este próximo domingo 12, organiza su Torneo Anual.