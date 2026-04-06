Todo el Fútbol de la Liga Regional San Francisco fue suspendido por las lluvias

El fútbol Regional en todas las Divisiones Inferiores y Mayores, a partir del pasado jueves 2 hasta el domingo 5 inclusive, se debió suspender debido a las condiciones adversas del tiempo.

Si bien en principio se especuló en algunas de las 5 zonas que tiene la Liga, las lluvias no dieron tregua.

En el caso de la Zona Norte, las fechas fueron programadas para los días sábado 11 y domingo 12 Inferiores y Mayores respectivamente.

FUTBOL REGIONAL ZONA NORTE SUSPENDIDA LA FECHA

Zona Norte -Mayores

Suspendida la fecha

Se reprograma para el Domingo 12

Reserva 15 horas- Primera 17 horas

Algunas posibilidades de adelantos (si el tiempo lo permite)

MAYORES Zona Noroeste – 4ta Fecha T. Apertura

SE REPROGRAMA para:

Día: Miércoles 08/04

Reserva: 20 horas

Primera: 22 horas

ZONA SUR

Divisiones Mayores Zona Sur Suspendido pasa para Miércoles 08/04

Divisiones Menores Zona Sur 3ra fecha Martes 07/04 19hs