Mayo: Continúan colectas de sangre en Córdoba Capital y el Interior

En mayo, el Departamento Provincial de Sangre del Ministerio de Salud continuará con las colectas externas en diferentes instituciones de Córdoba Capital y el interior, con el objetivo de facilitar el acceso a la donación en diversos espacios comunitarios.

Las donaciones son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de hemocomponentes utilizados en distintas atenciones de salud, como cirugías, partos, accidentes viales, entre otros.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Sentirse saludable.

Descanso previo de por lo menos seis horas.

Concurrir con DNI, cédula de identidad o pasaporte.

Vale recordar que antes de acudir a la extracción se debe tomar desayuno liviano con infusiones azucaradas, pero no consumir lácteos ni grasas.

En cuanto a la vacunación, es necesario respetar ciertos plazos antes de donar: 24 horas si se aplicó la vacuna contra la gripe; 72 horas en el caso de la dosis contra el COVID-19; y un período de 30 días si se recibió la vacuna contra el dengue.

Para más información sobre el Banco de Sangre, se puede acceder al siguiente link https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/banco-de-sangre/