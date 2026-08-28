Megaobra Autopista Ruta 19 presenta un avance del 30%

La megaobra que está ejecutando el Gobierno de Córdoba para finalizar la Autopista Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco presenta un avance del 30%

Los trabajos, a cargo de la empresa Caminos de las Sierras, se llevan adelante a lo largo de 62,9 kilómetros para lograr un perfil de dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras: De esa manera, se garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y San Francisco; y se beneficiará el desarrollo productivo de la provincia y el intercambio comercial del Mercosur.

El tramo ubicado entre Santiago Temple y Arroyito muestra un alto grado de avance.

La ejecución del puente de acceso a la localidad de Los Chañaritos ya finalizó; las máquinas trabajan en la pavimentación de los 3,3 kilómetros que componen el camino que unirá la Autopista con esa localidad; y se avanza en la pavimentación de los casi 12 kilómetros ubicados entre Los Chañaritos y el distribuidor de acceso a Tránsito.

Respecto a ese distribuidor, próximamente comenzará el montaje de las vigas, al igual que en el puente ubicado sobre el río Xanaes. Y, además, se está realizando el movimiento de suelo y la colocación del paquete granular en las calzadas ubicadas entre el puente del río Xanaes y el distribuidor de acceso a Arroyito.

Por su parte, entre Cañada Jeanmaire y San Francisco se está avanzando con el movimiento de suelo, colocación de paquete estructural y asfalto a lo largo de 8 kilómetros desde el comienzo del tramo y Colonia Marina; y se están ejecutando los distribuidores de acceso a Devoto y Colonia Marina, mediante el hormigonado de las estructuras.

Asimismo, continúa la ejecución de retornos; la reubicación y subterranización de líneas de alta y media tensión ubicadas en la traza; y la realización de tareas de movimiento de suelo y paquete estructural entre Devoto y el ingreso a San Francisco.

Los trabajos que se llevan adelante generan más de 250 puestos de trabajo entre directos e indirectos.