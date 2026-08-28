TecnoPresente: Brindaron nómina de Instituciones Educativas del Departamento San Justo beneficiadas

La ciudad de Brinkmann fue sede de una jornada educativa regional encabezada por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, en la que la Provincia concretó nuevas entregas destinadas a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en instituciones del departamento San Justo.

La actividad reunió a representantes de distintas localidades y contempló la entrega de 278 netbooks en el marco de TecnoPresente, vouchers del programa FORTEC@Cba, kits de robótica y certificados a instituciones que forman parte de las Escuelas Precursoras.

278 nuevas netbooks para escuelas de la región

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la entrega de 278 netbooks del programa TecnoPresente, que alcanzaron a establecimientos y anexos educativos de Balnearia, Brinkmann, Colonia Prosperidad, Colonia San Pedro, Freyre, La Paquita, Morteros, Plaza Luxardo, Porteña, Saturnino María Laspiur y Seeber.

En Balnearia, recibió equipamiento el CENMA N.º 297 Intendente Walter Domingo Trujillo.

En Brinkmann, las netbooks fueron destinadas al IPEM y T N.º 262 Dr. Belisario Roldán, al IPEM N.º 425 Anexo Colonia Milessi y al IPEM y T N.º 262 Dr. Belisario Roldán – Anexo Brinkmann.

En Colonia Prosperidad, recibió computadoras el CERI Colonia Prosperidad.

En Colonia San Pedro, fueron beneficiados el IPEM N.º 329 Arquitecto Osvaldo Pons – Anexo Colonia Nueva Francia y el IPEM N.º 425.

En Freyre, recibió equipamiento la Escuela Florentino Ameghino; mientras que, en La Paquita, las netbooks fueron destinadas al IPEA N.º 240 Santiago Carrizo.

En Morteros, las entregas alcanzaron a la Escuela Dr. Eduardo Pío Carrillo, la Escuela Alberto In Aebnit, el IPEM N.º 425 Anexo Colonia 10 de Julio, el IPEM N.º 425 Anexo Colonia Beiro Este y el IPEM N.º 425 Anexo Colonia Maunier Centro.

En Plaza Luxardo, recibió computadoras el IPEM N.º 96 Prof. P. Bailón Sosa – Anexo Plaza Luxardo.

En Porteña, fueron destinadas al IPEM N.º 326 Mariano Moreno – Anexo Colonia Lavarello y a la Escuela Experimental ProA Sede Porteña.

En Saturnino María Laspiur, recibieron netbooks la Escuela General San Martín y el IPEM N.º 287 Leopoldo Lugones.

Finalmente, en Seeber, el equipamiento fue entregado al IPET N.º 428 Egidio Ferrero.

TecnoPresente forma parte de la política provincial orientada a ampliar las oportunidades de acceso a la tecnología en las escuelas y fortalecer su integración a las propuestas de enseñanza.

FORTEC@Cba: más recursos para fortalecer las instituciones

La jornada incluyó además la entrega de vouchers del programa FORTEC@Cba, destinados a fortalecer las capacidades y el equipamiento de instituciones educativas de la región.

En Plaza Luxardo, recibió el IPEM N.º 96 Anexo Plaza Luxardo; en La Paquita, el IPEA N.º 240; y en Brinkmann, el IPEM N.º 425 Anexo Colonia Milessi.

En Balnearia, fueron alcanzados el IPET y M N.º 261, el IPET y M N.º 261 CERI, el IPET y M N.º 261 Anexo Colonia La Madreselva (CERI) y el IPET y M N.º 261 Anexo Colonia Severina (CERI).

En Morteros, recibieron vouchers el IPEM N.º 425 Anexo Colonia Maunier, el IPEM N.º 425 Anexo Colonia 10 de Julio y el IPEM N.º 425 Anexo Colonia Beiro.

El programa constituye una herramienta de la Provincia para acompañar a las instituciones con recursos que permitan mejorar sus condiciones de enseñanza, renovar equipamiento y potenciar propuestas vinculadas con la formación para el mundo productivo y tecnológico.

Al referirse a las entregas realizadas, el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi, destacó: “Que nuestros estudiantes y docentes reciban computadoras y que las escuelas cuenten con nuevos recursos para seguir creciendo tiene un enorme valor. Cuando Provincia, municipios y comunidades educativas trabajamos de manera articulada, podemos transformar esos recursos en oportunidades concretas para nuestros jóvenes y para el desarrollo de toda la región”.

Robótica para ampliar las experiencias de aprendizaje

Como parte de las acciones desarrolladas en Brinkmann, también se concretó la entrega de cuatro kits de robótica al Anexo del IPEM y T N.º 286.

El nuevo equipamiento permitirá fortalecer experiencias pedagógicas vinculadas con la programación, la robótica, la resolución de problemas y el desarrollo de capacidades asociadas al pensamiento computacional, promoviendo propuestas de aprendizaje que articulen conocimientos y tecnologías.

Reconocimiento a Escuelas Precursoras

Durante el encuentro también se entregaron certificados a instituciones de Balnearia y Morteros que forman parte de las Escuelas Precursoras, iniciativa mediante la cual Córdoba avanza en la transformación y renovación de las propuestas educativas.

En Balnearia, recibieron sus certificados la Escuela Vicente López y Planes y el IPET y M N.º 261 San José.

En Morteros, fue reconocida la Escuela Bernardino Rivadavia.

Las Escuelas Precursoras constituyen espacios centrales para la implementación de nuevas formas de enseñar y aprender, el trabajo colaborativo entre docentes y la construcción de experiencias que luego puedan ser compartidas y ampliadas en el sistema educativo provincial.

La jornada desarrollada en Brinkmann permitió así articular distintas políticas educativas provinciales en una misma acción territorial, combinando tecnología, equipamiento, innovación pedagógica y acompañamiento a las instituciones, con la participación conjunta de la Provincia, los gobiernos locales y las comunidades educativas del departamento San Justo.