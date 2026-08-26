Porteña: Suman Talleres de Folklore y TIC para potenciar propuesta formativa

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Porteña, localidad del departamento San Justo, formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la propuesta formativa del Jardín de Infantes “9 de Julio”, a través de la incorporación de talleres de Folclore y TIC.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y la intendenta de Porteña, Nora Passero, y establece la participación de profesionales contratados por el municipio para desarrollar estas propuestas en la institución educativa.

Ferreyra destacó la importancia de profundizar las alianzas con los gobiernos locales para enriquecer las oportunidades educativas desde los primeros años: “La educación se fortalece cuando escuela, municipio y Provincia trabajan de manera articulada. Incorporar experiencias vinculadas con nuestra cultura y con las tecnologías desde el Nivel Inicial permite ampliar los modos de aprender, descubrir y expresarse. Como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, queremos que cada comunidad tenga más oportunidades para acompañar el desarrollo integral de sus niñas y niños”.

Por su parte, Passero valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y sostuvo: “Para Porteña es muy importante poder sumar herramientas y propuestas que enriquezcan la formación de nuestros chicos. Esta articulación nos permite acompañar a la comunidad educativa del Jardín 9 de Julio y seguir construyendo oportunidades desde la primera infancia, con una mirada integral y cercana”.

Desde la dimensión artístico-cultural, la profesora de la institución Romina Bustos señaló: “El folclore permite que los niños conozcan nuestras expresiones culturales desde el juego, el movimiento y la música. En estas edades, cada experiencia compartida es también una oportunidad para fortalecer la expresión, la creatividad y el sentido de pertenencia”.

En tanto, el profesor de TIC de la misma institución, Luca Molina destacó el valor de acercar tempranamente experiencias vinculadas con las tecnologías: “El objetivo es que los chicos puedan aproximarse a la tecnología de una manera activa, creativa y adecuada a su edad. No se trata solamente de utilizar herramientas, sino de explorar, preguntar, resolver situaciones y comenzar a desarrollar capacidades que van a acompañarlos durante toda su trayectoria educativa”.

La propuesta se desarrollará durante 2026 y prevé que la definición de días, horarios y modalidades de trabajo se realice de manera articulada entre la institución educativa y el municipio, garantizando su integración con las experiencias pedagógicas que lleva adelante el Jardín.