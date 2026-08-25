Morteros: Inauguraron obras de puesta en valor en Pasaje Caselle Torinese

La Municipalidad de Morteros dejó inauguradas las obras de puesta en valor realizadas en el Pasaje Caselle Torinese, en el marco de las acciones impulsadas para fortalecer y extender los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad.

El acto se llevó a cabo este lunes y contó con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba, Fernando Sibilla, quien fue recibido por el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi.

Durante la inauguración, Demarchi destacó el significado de la intervención, realizada en el marco de los 20 años del hermanamiento entre Morteros y Caselle Torinese.

“Intervenimos este espacio que dejamos inaugurado en el marco de los 20 años del hermanamiento con Caselle Torinese. Fue una decisión que tomamos en conjunto con el Centro Comercial, con el objetivo de extenderlo”, señaló el intendente.

Por su parte, el ministro Fernando Sibilla remarcó que uno de los principales desafíos es continuar mejorando la competitividad de los sectores productivos, a través de obras de infraestructura y del acompañamiento a empresas y parques industriales.

En este sentido, señaló que la economía provincial presenta una marcada heterogeneidad entre sus distintos sectores, destacando el dinamismo de la agroindustria y de la economía del conocimiento, mientras que el sector comercial atraviesa un escenario de caída en las ventas.

Del acto también participaron la secretaria de Comercio de la Provincia, Nadia Villegas; el legislador Gustavo Tévez; el presidente del Centro Comercial de Morteros, Jorge Clemente; y demás autoridades municipales, provinciales y representantes de instituciones locales.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Morteros se continúa trabajando junto al sector comercial y productivo para generar espacios que fortalezcan la actividad económica, mejoren la infraestructura urbana y acompañen el crecimiento de la ciudad